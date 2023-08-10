Роман Яны Вагнер «Тоннель» экранизируют. Права на книгу купили еще до ее публикации

Новый роман писательницы Яны Вагнер, автора «Вонгозеро» и «Живых людей», экранизируют. Права на книгу под названием «Тоннель» купили еще до ее публикации, сообщили «Ведомости».
По словам Вагнер, сценарий будущей картины еще не написан. «Это чуть ли не самое сложное оказалось — хороший сценарий, и попытки успехом пока не увенчались», — призналась писательница.
Она добавила, что роман «тоже еще не закончила», хотя книга должна выйти до конца 2023 года. «Так что здесь мы по крайней мере квиты», — заявила Вагнер, отметив, что сочинение будет представлять собой «роман-катастрофу».
Писательница работает над «Тоннелем» в течение уже пяти лет. Действие романа при этом разворачивается в течение одних суток. В центре сюжета оказываются сотни людей, застрявших в автомобильном тоннеле под Москвой-рекой.
«Как часто бывает, «Тоннель» сначала задумывался как сценарий. Это вечная амбиция писателей — написать что‑нибудь для кино, и обычно так все и заканчивается: сценарий у писателя никто не берет, и тогда он пишет книгу, которую потом в сценарий превращают другие люди», — сказала Вагнер.
Автор добавила, что она рада, что хотя бы в книге ей удалось «сделать все так, как хотела». «В кино у меня такой возможности точно бы не было», — пояснила она.
Фильм по мотивам «Тоннеля» станет уже не первой экранизацией произведений Вагнер. В 2019 году на экраны вышел сериал «Эпидемия» по мотивам «Вонгозеро» — он стал проектом Originals стримингового сервиса Netflix.
Также писательница продала права на киноадаптацию детективного триллера «Кто не спрятался», опубликованного в 2017 году. По словам Вагнер, фильм по мотивам этой книги выйдет, по всей видимости, еще нескоро.
«Фильмов, как видите, пока не появилось, и вовсе не факт, что они появятся в ближайшее время. Русское кино очень долго запрягает и не всегда едет. Но тут я уже фаталист, в случае с «Вонгозером» тоже прошло лет семь. Годами с нетерпением ждать премьеры — только нервы себе портить», — прокомментировала автор.
И часто совсем иначе, чем ему представлялось. Но в общем я рада — уж по крайней мере в книге я сделала все так, как хотела, в кино у меня такой возможности точно бы не было»