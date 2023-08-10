Роман Яны Вагнер «Тоннель» экранизируют. Права на книгу купили еще до ее публикации

«Фильмов, как видите, пока не появилось, и вовсе не факт, что они появятся в ближайшее время. Русское кино очень долго запрягает и не всегда едет. Но тут я уже фаталист, в случае с «Вонгозером» тоже прошло лет семь. Годами с нетерпением ждать премьеры — только нервы себе портить», — прокомментировала автор.