В Норвегии около 4000 человек эвакуировали из‑за наводнений

На юге и востоке Норвегии около 4 тыс. человек эвакуировали из‑за наводнений, вызванных сильными ливнями. Об этом сообщил «Интерфакс».
Властям пришлось использовать вертолеты для перемещения людей. По прогнозам синоптиков, наводнения продлятся еще несколько дней. В связи с этим основные магистрали Норвегии будут закрыты.
В ряде мест на юге страны объявили максимальный, красный уровень опасности возникновения наводнений и оползней. Это произошло после того, как в ходе разлива реки Гломма частично прорвало дамбу.
Кроме того, власти опасались возможного обрушения железнодорожного моста над рекой Логен. В данный момент они утверждают, что мост стабилен, но движение по нему пока не восстановили.
Ливни в Норвегии вызваны штормом «Ганс», который также затронул Швецию и Финляндию. Он уже привел к закрытию ряда паромных переправ, затоплению улиц и дорог.
В Финляндии компании призвали разрешить сотрудникам работать по возможности из дома. В центральной и западной частях Швеции объявили повышенный уровень опасности. В Гетеборге более половина улиц оказались затоплены.