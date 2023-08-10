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В Норвегии около 4000 человек эвакуировали из‑за наводнений

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:06

На юге и востоке Норвегии около 4 тыс. человек эвакуировали из‑за наводнений, вызванных сильными ливнями. Об этом сообщил «Интерфакс».

Властям пришлось использовать вертолеты для перемещения людей. По прогнозам синоптиков, наводнения продлятся еще несколько дней. В связи с этим основные магистрали Норвегии будут закрыты.

В ряде мест на юге страны объявили максимальный, красный уровень опасности возникновения наводнений и оползней. Это произошло после того, как в ходе разлива реки Гломма частично прорвало дамбу.

Кроме того, власти опасались возможного обрушения железнодорожного моста над рекой Логен. В данный момент они утверждают, что мост стабилен, но движение по нему пока не восстановили.

Ливни в Норвегии вызваны штормом «Ганс», который также затронул Швецию и Финляндию. Он уже привел к закрытию ряда паромных переправ, затоплению улиц и дорог.

В Финляндии компании призвали разрешить сотрудникам работать по возможности из дома. В центральной и западной частях Швеции объявили повышенный уровень опасности. В Гетеборге более половина улиц оказались затоплены.

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