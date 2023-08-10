Актриса Керри Вашингтон рассказала, что страдала от панических атак в возрасте семи лет

Американская актриса Керри Вашингтон, известная по фильмам «Рэй» и «Последний король Шотландии», призналась, что столкнулась с паническими атаками в возрасте семи лет. Об этом написал People.
Вашингтон поделилась своим опытом в мемуарах «Thicker Than Water» («Толще воды»), которые выйдут 26 сентября. Она рассказала, что панические атаки случались с ней по ночам, после того как она слышала ссоры родителей.
«Сначала они проявлялись как ритм беспокойства, охвативший мой мозг, затем превращались в быструю пульсацию, бешеное кружение металлических ударов, вроде тех, что издают укачивающие старые аттракционы на ярмарке», — написала актриса.
Вашингтон сравнила ощущения из детства со «звуком ужаса, совершенно неестественным и не связанным с ритмами сердца». Актриса отметила, что в эти моменты ей было очень грустно.
«У меня кружилась голова от ужаса, у меня исчезала почва под ногами, это было безумно, бесконечно. И грустно. В этот ритме было что‑то такое печальное. И я не могла это остановить. Не могла уснуть. Это было так, как если бы внутри меня сработали сигналы тревоги и их невозможно было отключить», — сказала Вашингтон.
Она добавила, что панические атаки случались не каждую ночь, но она, будучи ребенком, «дрожала при мысли о возможности этого» и старалась как можно быстрее заснуть, чтобы избежать ужаса.
«Я ненавидела, что этот ритм исходил изнутри меня. Я ненавидела, что не могла доверять своему мозгу. Если я проигрывала гонку за сном и попадала в ловушку ритма, у меня не было инструментов, чтобы сбежать от этого, не было способа контролировать собственный мозг, ведь он сговорился против меня», — поделилась актриса.
Вашингтон рассказала, что «перепробовала все, чтобы избежать» панических атак, например, пела и читала стихи. По словам артистки, она бы «сделала все, что только могла придумать, чтобы просто отключить свой мозг».
«Иногда я раскачивалась взад и вперед, вибрируя, дребезжа, пытаясь заглушить пульсирующий шум и восстановить контроль над своим телом. Иногда прятала голову под подушку, пытаясь игнорировать тот факт, что пытка рождалась внутри меня», — заявила Вашингтон.
Актриса написала, что только усталость помогала ей спастись от паники. А конфликты родителей привели к тому, что со временем она стала замкнутой и стремилась быть идеальным ребенком в надежде, что сможет «пробудить новую нежность» между матерью и отцом, а значит, добиться эмоциональной безопасности, в которой «отчаянно нуждалась».