Актриса Керри Вашингтон рассказала, что страдала от панических атак в возрасте семи лет

«У меня кружилась голова от ужаса, у меня исчезала почва под ногами, это было безумно, бесконечно. И грустно. В этот ритме было что‑то такое печальное. И я не могла это остановить. Не могла уснуть. Это было так, как если бы внутри меня сработали сигналы тревоги и их невозможно было отключить», — сказала Вашингтон.