В ночь на 12 августа можно будет увидеть пик звездопада Персеиды, но не везде

По данным Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час. Луна не помешает наблюдению: она будет близка к новолунию, но могут помешать погодные условия и городские огни, поэтому лучше отъехать на расстояние не менее 30 километров от населенных пунктов.