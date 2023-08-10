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В ночь на 12 августа можно будет увидеть пик звездопада Персеиды, но не везде

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:36

Пик метеорного потока Персеиды ожидается в ночь на 12 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Россияне смогут увидеть его в нескольких городах.

По данным Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час. Луна не помешает наблюдению: она будет близка к новолунию, но могут помешать погодные условия и городские огни, поэтому лучше отъехать на расстояние не менее 30 километров от населенных пунктов.

Посмотреть на звездопад смогут жители Уфы, уральских городов Перми, Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а также сибирских Новосибирска, Омска и Томска.

Поток получил свое название от созвездия Персей, в котором находится область вылета метеоров. Звездопад Персеиды — одно из самых ярких небесных явлений. «[Это] белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами», — рассказали астрономы.

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