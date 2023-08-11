От «стой и терпи» до «просто попроси»: в сети выясняют, нужно ли уступать место девушке на каблуках

Некоторые комментаторы возмутились претензии девушки. Ей напомнили, что она не беременная, не пожилая, не инвалидка и не женщина с маленьким ребенком, а значит, по мнению @ump45simp, она не входит в категорию тех, к кому применимы особые условия. «Стой и терпи, — пишет он. — Уступать здоровому человеку — это личная инициатива другого человека. Не обязанность». Кто‑то считает, что @miraclekity «сама создала себе проблему», надев неудобную обувь в метро. Пользовательницы советуют выбирать удобные босоножки по размеру, которые не будут натирать, а еще «не издеваться над собой» и вызывать такси в те дни, когда на ногах обувь на каблуке.