От «стой и терпи» до «просто попроси»: в сети выясняют, нужно ли уступать место девушке на каблуках

Пользовательница твиттера @miraclekity на этой неделе опубликовала пост, где пожаловалась, что в час пик ехала в вагоне метро в обуви на шпильках, и никто из мужчин не уступал ей место. В итоге ей предложила присесть одна из пассажирок — увидев «перекаты с ноги на ногу» и проявив сочувствие. Твит внезапно вызвал волну обсуждений, в каких случаях стоит уступать места в общественном транспорте и что можно было сделать на месте героини истории.
Мнения комментаторов разделились
Некоторые комментаторы возмутились претензии девушки. Ей напомнили, что она не беременная, не пожилая, не инвалидка и не женщина с маленьким ребенком, а значит, по мнению @ump45simp, она не входит в категорию тех, к кому применимы особые условия. «Стой и терпи, — пишет он. — Уступать здоровому человеку — это личная инициатива другого человека. Не обязанность». Кто‑то считает, что @miraclekity «сама создала себе проблему», надев неудобную обувь в метро. Пользовательницы советуют выбирать удобные босоножки по размеру, которые не будут натирать, а еще «не издеваться над собой» и вызывать такси в те дни, когда на ногах обувь на каблуке.
Помимо этого, под постом советуют, как можно было поступить в такой ситуации. Сразу несколько комментаторов считают, что нужно было не молча ждать, пока кто‑то уступит место, а напрямую обратиться к кому‑то из пассажиров. «В такой просьбе, если она адекватно сформулирована и донесена, идут на встречу», — уверяют в соцсети.
«Мужчины едут домой уставшие, пытаясь заработать больше 35K на цветы за 4K», — саркастично добавляет @malospish, ссылаясь сразу на два твиттерских мема последней недели. Первый возник вокруг обсуждения, сколько должен зарабатывать семьянин, второй связан с торгом за букет цветов во время свидания на Патриарших прудах.