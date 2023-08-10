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В магазине Pokémon появился плюшевый виглетт, но сфотографировали игрушку неудачно

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

В официальном магазине Pokémon появилась игрушка в образе виглетта — водного покемона девятого поколения. Однако фотограф выбрал не самый удачный ракурс для фотографии, и на это обратили внимание в соцсетях.

Форма виглетта вытянутая, и еще до появления в магазине фанаты находили сходство с мужским половым органом. На странице виглетта в магазине фотограф случайно или нет выбрал такой ракурс червяка с красным кончиком, который развеселил пользователей.

«Новый дизайн плюшевого виглетта выглядит дико»

Глаза покемона изображены только на одном фото, а все остальные снимки сделаны со стороны. Игрушка длиной 26 сантиметров при этом не согнута, а стоит в полный рост.

Купить игрушку можно за 19 фунтов стерлингов в Великобритании или за 25 долларов в США.

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