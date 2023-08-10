Лекции, маркет и открытая кухня: в Москве пройдет гастрономический фестиваль «Фест Ест»

В парке установят более 50 зон отдыха и развлечений для взрослых и детей. В рамках фестиваля откроется самый большой фуд-корт, на нем планируется открытая кухня с шефами и длиннейший обеденный стол с иммерсивным спектаклем. На мероприятии пройдет маркет, на котором можно купить продукты, мерч, косметику, товары для питомцев и сувениры.