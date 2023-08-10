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Лекции, маркет и открытая кухня: в Москве пройдет гастрономический фестиваль «Фест Ест»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:30

19 августа с 11.00 до 21.00 в столичном парке «Красная Пресня» пройдет гастрофестиваль «Фест Ест» от «ВкусВилла». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В парке установят более 50 зон отдыха и развлечений для взрослых и детей. В рамках фестиваля откроется самый большой фуд-корт, на нем планируется открытая кухня с шефами и длиннейший обеденный стол с иммерсивным спектаклем. На мероприятии пройдет маркет, на котором можно купить продукты, мерч, косметику, товары для питомцев и сувениры.

«В рамках развлекательной программы: кинотеатр под открытым небом, безумные шествия и открытая сцена. Для музыкантов запущен опен-кол — ждут тех, кто сможет дополнить атмосферу уникального фестиваля», — говорится в заявлении организаторов.

Помимо этого, на фестивале пройдет командное создание арт-объекта, пленэр, литературные чтения на траве, выставка издательств, встреча с известными писателями, турнир по петанку, йога, тестинг косметики и другие развлечения.

Вход на «Фест Ест» свободный. Подать заявку на опен-кол можно здесь.

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