В Москве в квартире загорелся электросамокат. Трое детей пострадали

По данным министерства, детей четырех и девяти лет, а также семимесячного малыша госпитализировали с ожогами верхних дыхательных путей.
МЧС заявляет, что трагедии удалось избежать, потому что семья еще не спала. Площадь пожара не превысила одного квадратного метра.
В ведомстве напомнили, что электросамокаты нельзя заряжать ночью и оставлять устройства без присмотра на зарядке. МЧС рекомендует установить пожарный извещатель, который даст звуковой сигнал о задымлении.
В мае этого года в Петербурге электросамокат взорвался во время поездки. 45-летнего мужчину госпитализировали в шоковом состоянии в ожоговую реанимацию. Медики диагностировали ему ожог 20% задних поверхностей бедер и поясницы.
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