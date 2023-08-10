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В Москве в квартире загорелся электросамокат. Трое детей пострадали

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:10

В московской трехкомнатной квартире загорелся электросамокат. Об этом сообщает МЧС России.

По данным министерства, детей четырех и девяти лет, а также семимесячного малыша госпитализировали с ожогами верхних дыхательных путей.

МЧС заявляет, что трагедии удалось избежать, потому что семья еще не спала. Площадь пожара не превысила одного квадратного метра.

В ведомстве напомнили, что электросамокаты нельзя заряжать ночью и оставлять устройства без присмотра на зарядке. МЧС рекомендует установить пожарный извещатель, который даст звуковой сигнал о задымлении.

В мае этого года в Петербурге электросамокат взорвался во время поездки. 45-летнего мужчину госпитализировали в шоковом состоянии в ожоговую реанимацию. Медики диагностировали ему ожог 20% задних поверхностей бедер и поясницы.

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МЧС России
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