Умер художник Джейми Рид, создавший обложки релизов Sex Pistols

Джейми Рид родился в Лондоне, учился в Уимблдонской и Кройдонской художественных школах, в 70-х работал в радикальной газете The Suburban Press. Он создал обложку альбома «Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols», а также обложки ряда синглов, в том числе «God Save the Queen» и «Anarchy».