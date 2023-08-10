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Умер художник Джейми Рид, создавший обложки релизов Sex Pistols

Юлия Онодэра
Сегодня в 06:02

В возрасте 76 лет умер британский художник Джейми Рид, известный как автор обложек релизов панк-рок-группы Sex Pistols. Об этом сообщили The Guardian и «Би-би-си».

Издания распространили сообщение галереи Джона Маршанта и семьи Рида. «Мы с грустью сообщаем о кончине Джейми МакГрегора Рида, рожденного 16 января 1947 года, 8 августа 2023 года», — говорится в публикации.

«Артист, иконоборец, анархист, панк, хиппи, бунтарь и романтик. Джейми оставляет после себя любимую дочь Роуэн, внучку Роуз и огромное наследие. Вселенское Величие, Истину, Любовь, Бесконечность», — написали представители галереи.

Дочь Рида призналась, что «потеряла самого важного мужчину в жизни». «Сказать, что у меня разбито сердце — этого недостаточно», — написала Роуэн в своих соцсетях.

«Большое тебе спасибо, папа, за все, чему ты научил меня за эти годы, когда я увижу дикий цветок или красную грудку малиновки, я буду думать о тебе и всех чудесах, которые ты показал мне в природе и на нашей прекрасной Земле», — добавила она.

Джейми Рид родился в Лондоне, учился в Уимблдонской и Кройдонской художественных школах, в 70-х работал в радикальной газете The Suburban Press. Он создал обложку альбома «Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols», а также обложки ряда синглов, в том числе «God Save the Queen» и «Anarchy».

Позднее Рид также работал над плакатами в поддержку различных активистов, в том числе движения Occupy и панк-группы Pussy Riot. Работы Рида, в том числе коллажи и абстрактные полотна, хранятся британском музее Тейт, в Нью-йоркском музее современного искусства и музее изобразительных искусств Хьюстона.

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