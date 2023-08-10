Умер художник Джейми Рид, создавший обложки релизов Sex Pistols

«Большое тебе спасибо, папа, за все, чему ты научил меня за эти годы, когда я увижу дикий цветок или красную грудку малиновки, я буду думать о тебе и всех чудесах, которые ты показал мне в природе и на нашей прекрасной Земле», — добавила она.