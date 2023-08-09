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Сидни Суини подтвердила, что сыграет роль Женщины-паука в «Мадам Паутина»

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:55

Звезда «Эйфории» Сидни Суини подтвердила получение роли Женщины-паука в фильме «Мадам Паутина». Об этом актриса рассказала в большом интервью Variety.

Суини сыграет Джулию Карпентер из комиксов, в том числе событиям Земли-616, где героиня занимает центральный сюжет. Позже она станет Мадам Паутиной.

Когда Суини получила роль, то «сходила с ума». «Я пошла в магазин комиксов и купил все комиксы, в которых есть мой персонаж», — рассказала актриса.

Хотя кассовые сборы фильмов о супергероях уменьшаются, Суини уверена, что «Мадам Паутину» ждет успех. «Я думаю, что он [фильм] будет отличаться от того, что люди ожидают от картин о супергероях», — поделилась она.

По словам Суини, съемки «Мадам Паутины» длились около пяти месяцев и произвели на нее впечатление. Актриса надеется на появление ее героини в дальнейших проектах киновселенной Marvel, но деталями не делится.

Премьера «Мадам Паутины» запланирована на 14 февраля 2024 года. Забастовки сценаристов и актеров в США пока что на премьеру фильма не повлияли.

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