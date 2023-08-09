«Электросамокат для малыша»: пользователь Reddit с помощью нейросети придумал наборы опасных игрушек

Пользователь Reddit InkSlinger1983 придумал наборы опасных игрушек для детей и с помощью Midjourney представил, как они могли бы выглядеть.
По его задумке, малыши должны быть в восторге от специализированных электросамокатов и циркулярных пил. Кроме этого дети могут научиться готовить на небольшой газовой плите или поработать за почти настоящим токарным станком, считает . Игры во дворе могут стать намного увлекательнее с большой красной булавой или специализированным набором патологоанатома, модный показ отлично дополнит полиэтиленовая шапочка, а на прогулке к речке пригодится прикольный батискаф.
«Моя маленькая лазерная пушка»
Игровой набор «Маленький токарь»
«Огнемет для карапуза»
Булава «Шипучка»
«Моя первая циркулярная пила»
«Ткни меня!»
«Моя первая газонокосильная машина»
«Смотри, куда залез!»
«Модная шапочка из полиэтилена»
Парашют для детей от 6 месяцев
«Моя настоящая газовая плита»
Электросамокат для малышей
«Реактивный ранец для малышей»
«Батискаф с приколом»
«Маленький набор патологоанатома»
«Голодный-голодный ксеноморф»
Midjourney — одна из самых популярных нейросетей в интернете. Она позволяет задать изображение с помощью всего лишь набора слов и может не только рисовать, но и стилизует изображение под правдоподобные фото и кадры из фильмов. Например, вот кто‑то с ее помощью перенес героев «Игры престолов» в американский ситком 90-х или нарисовал героев «Гарри Поттера» в стиле фильмов Хаяо Миядзаки, а вот еще один блогер скрестил Чебурашку с героями западных фильмов и мультиков.
Похожим образом блогеры дорисовывают культовые мемы и обложки альбомов с новым нейросетевым инструментом Photoshop.