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«Электросамокат для малыша»: пользователь Reddit с помощью нейросети придумал наборы опасных игрушек

Максим Саблин
Вчера в 22:22

Пользователь Reddit InkSlinger1983 придумал наборы опасных игрушек для детей и с помощью Midjourney представил, как они могли бы выглядеть.

По его задумке, малыши должны быть в восторге от специализированных электросамокатов и циркулярных пил. Кроме этого дети могут научиться готовить на небольшой газовой плите или поработать за почти настоящим токарным станком, считает . Игры во дворе могут стать намного увлекательнее с большой красной булавой или специализированным набором патологоанатома, модный показ отлично дополнит полиэтиленовая шапочка, а на прогулке к речке пригодится прикольный батискаф.

«Моя маленькая лазерная пушка»

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Игровой набор «Маленький токарь»

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«Огнемет для карапуза»

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Булава «Шипучка»

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«Моя первая циркулярная пила»

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«Ткни меня!»

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«Моя первая газонокосильная машина»

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«Смотри, куда залез!»

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«Модная шапочка из полиэтилена»

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Парашют для детей от 6 месяцев

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«Моя настоящая газовая плита»

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Электросамокат для малышей

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«Реактивный ранец для малышей»

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«Батискаф с приколом»

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«Маленький набор патологоанатома»

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«Голодный-голодный ксеноморф»

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Midjourney — одна из самых популярных нейросетей в интернете. Она позволяет задать изображение с помощью всего лишь набора слов и может не только рисовать, но и стилизует изображение под правдоподобные фото и кадры из фильмов. Например, вот кто‑то с ее помощью перенес героев «Игры престолов» в американский ситком 90-х или нарисовал героев «Гарри Поттера» в стиле фильмов Хаяо Миядзаки, а вот еще один блогер скрестил Чебурашку с героями западных фильмов и мультиков.

Похожим образом блогеры дорисовывают культовые мемы и обложки альбомов с новым нейросетевым инструментом Photoshop.

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Гарри ПоттерХаяо Миядзаки
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