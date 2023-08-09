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Мэр американского города выловила из океана больше 30 килограмм кокаина

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:57

Мэр города Тампа в штате Флорида Джейн Кастор во время рыбалки выловила 31,75 килограмма кокаина, сообщает NBC News со ссылкой на пресс-секретаря городской администрации.

Кастор — бывший офицер полиции Тампы и первая начальница полиции города, поэтому она сразу поняла, что в обернутом в несколько слоев пластика пакете находится кокаин. Семья Кастор достала пакет размером с микроволновую печь на лодку. Разорвав пакет, они увидели упакованные кирпичи с наркотиком.

Стоимость перевозки наркотиков оценивается в 1,1 млн долларов. На упаковки с кокаином были прикреплены изображения бабочки. Что они значат, издание не уточняет.

По словам властей, кокаин, плавающий в водах Флориды, не редкость. В прошлом месяце возле берегов штата нашли пакет с кокаином весом в несколько килограммов.

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