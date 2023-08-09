Мэр американского города выловила из океана больше 30 килограмм кокаина

Кастор — бывший офицер полиции Тампы и первая начальница полиции города, поэтому она сразу поняла, что в обернутом в несколько слоев пластика пакете находится кокаин. Семья Кастор достала пакет размером с микроволновую печь на лодку. Разорвав пакет, они увидели упакованные кирпичи с наркотиком.