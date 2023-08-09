Мэр американского города выловила из океана больше 30 килограмм кокаина

Мэр города Тампа в штате Флорида Джейн Кастор во время рыбалки выловила 31,75 килограмма кокаина, сообщает NBC News со ссылкой на пресс-секретаря городской администрации.
Кастор — бывший офицер полиции Тампы и первая начальница полиции города, поэтому она сразу поняла, что в обернутом в несколько слоев пластика пакете находится кокаин. Семья Кастор достала пакет размером с микроволновую печь на лодку. Разорвав пакет, они увидели упакованные кирпичи с наркотиком.
Стоимость перевозки наркотиков оценивается в 1,1 млн долларов. На упаковки с кокаином были прикреплены изображения бабочки. Что они значат, издание не уточняет.
По словам властей, кокаин, плавающий в водах Флориды, не редкость. В прошлом месяце возле берегов штата нашли пакет с кокаином весом в несколько килограммов.