Власти Ирака запретили местным СМИ использовать слова «гомосексуальность» и «гендер»

Запрет распространяется на теле- и интернет-компании. Регулятор считает термин «сексуальная девиация» правильным, но за использование «неправильных» терминов наказания пока не установлено, возможно, это будет штраф, сказали в правительстве. Решение регулятора еще требует окончательного утверждения правительством.