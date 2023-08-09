Власти Ирака запретили местным СМИ использовать слова «гомосексуальность» и «гендер»

Комиссия по коммуникациям и медиа Ирака запретила всем СМИ, работающим на территории страны, использовать слова «гомосексуальность» и «гендер». Вместо этого им предписали использовать «сексуальная девиация», передает CNN слова представителя правительства и документы.
Запрет распространяется на теле- и интернет-компании. Регулятор считает термин «сексуальная девиация» правильным, но за использование «неправильных» терминов наказания пока не установлено, возможно, это будет штраф, сказали в правительстве. Решение регулятора еще требует окончательного утверждения правительством.
Ирак прямо не криминализирует однополые сексуальные контакты, но нечетко сформулированные статьи о моральных нормах в уголовном кодексе использовались для преследования ЛГБТ-сообщества, пишет CNN.
В апреле Минюст утвердил приказ Роскомнадзора с критериями пропаганды в интернете ЛГБТ, педофилии и смены пола. Он вступит в силу 1 сентября и будет действовать шесть лет.