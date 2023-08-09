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«Более убого мне цветы еще не дарили»: в твиттере спорят о торге за букет цветов во время свидания

Максим Саблин
Сегодня в 20:05

В твиттере возникла новая дискуссия о деньгах и отношениях. В этот раз — из‑за торга за букет цветов.

Пользовательница @mmashkins рассказала о свидании, на котором ее партнер сумел выбить себе скидку на цветы у подошедшей торговки. Вместо 4000 рублей он заплатил всего 2500. Однако девушку это не устроило, и выгодно приобретенные пионы лишь испортили ее настроение. «Более убого цветы мне еще не дарили», — жалуется она.

Подписчики не согласились с авторкой. По их мнению, классно иметь рядом человека, который может удачно сэкономить и не повестись на очевидную уловку. Особенно это может быть полезно в ситуациях, когда речь идет о чем‑то большем, чем какой‑то букет, а сохраненные средства можно было бы потратить с большей пользой.

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Сама @mmashkins в ответах рассказала больше деталей о свидании. Она говорит, что ее возмутила совсем не экономность партнера, а то, как банально и пошло ей вручили неожиданный и в то же время неоригинальный подарок. При этом мужчина проигнорировал ее протест против покупки.

Девушка считает, что, если бы парень хотел действительно удивить и обрадовать ее, он бы приобрел оригинальный букет, а не стал делать это у первой же встречной продавщицы на улице.

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Впрочем, уже было поздно, а твит и скришоты оригинального поста просочились во «внешний твиттер». Благодаря этому твит девушки собрал множество шуточных пересказов и насмешек. Например, получил версию от лица продавщицы и героя «Мастера и Маргариты».

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