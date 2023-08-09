«Более убого мне цветы еще не дарили»: в твиттере спорят о торге за букет цветов во время свидания

В твиттере возникла новая дискуссия о деньгах и отношениях. В этот раз — из‑за торга за букет цветов.
Пользовательница @mmashkins рассказала о свидании, на котором ее партнер сумел выбить себе скидку на цветы у подошедшей торговки. Вместо 4000 рублей он заплатил всего 2500. Однако девушку это не устроило, и выгодно приобретенные пионы лишь испортили ее настроение. «Более убого цветы мне еще не дарили», — жалуется она.
Подписчики не согласились с авторкой. По их мнению, классно иметь рядом человека, который может удачно сэкономить и не повестись на очевидную уловку. Особенно это может быть полезно в ситуациях, когда речь идет о чем‑то большем, чем какой‑то букет, а сохраненные средства можно было бы потратить с большей пользой.
Сама @mmashkins в ответах рассказала больше деталей о свидании. Она говорит, что ее возмутила совсем не экономность партнера, а то, как банально и пошло ей вручили неожиданный и в то же время неоригинальный подарок. При этом мужчина проигнорировал ее протест против покупки.
Девушка считает, что, если бы парень хотел действительно удивить и обрадовать ее, он бы приобрел оригинальный букет, а не стал делать это у первой же встречной продавщицы на улице.
Впрочем, уже было поздно, а твит и скришоты оригинального поста просочились во «внешний твиттер». Благодаря этому твит девушки собрал множество шуточных пересказов и насмешек. Например, получил версию от лица продавщицы и героя «Мастера и Маргариты».