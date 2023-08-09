«Более убого мне цветы еще не дарили»: в твиттере спорят о торге за букет цветов во время свидания

Подписчики не согласились с авторкой. По их мнению, классно иметь рядом человека, который может удачно сэкономить и не повестись на очевидную уловку. Особенно это может быть полезно в ситуациях, когда речь идет о чем‑то большем, чем какой‑то букет, а сохраненные средства можно было бы потратить с большей пользой.