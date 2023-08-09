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Тюменский кинотеатр начал показывать экранную версию «Барби»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:59

Тюменский кинотеатр под открытым небом Gorkiy Cinema начал показывать экранную копию фильма «Барби». Озвучка у картины профессиональная многоголосая, рассказал RTVI организатор показов Владимир.

Стандартный билет на «Барби» стоит от 300 рублей. За эти деньги показывают «экранку со всратой многоголосой озвучкой и рекламой букмекерской конторы», рассказал кинокритик Илья Доленко. Владимир подтвердил наличие проблем, но в следующий показ пообещал без водных знаков.

© ДоленКИНО/Telegram

«Мы же просто хотим в наших таких суровых реалиях, кино показывать — дать доступ к каким‑то развлечениям. Здесь есть, конечно, свои нюансы технические. Я сам киновед и понимаю реакции других людей, которые говорят, что это незаконно и нечестно по отношению к правообладателям», — сказал Владимир. Он назвал пиратскую версию «Барби» «нормальной альтернативой», когда в кинопрокате нет больших картин.

Ранее афиши «Барби» и «Оппенгеймера» заметили в Екатеринбурге, но на сайтах местных кинотеатров информации о ближайших показах этих фильмов пока нет. В телеграм-каналах пишут, что показы «Барби» прошли и в Перми, но зрители пожаловались на плохую картинку — вероятно, ленту засняли в кинотеатре какой‑либо испаноязычной страны.

Права на «Барби» принадлежат компании Warner Bros., ушедшей из РФ весной 2022 года.

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