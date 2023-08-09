Тюменский кинотеатр начал показывать экранную версию «Барби»

«Мы же просто хотим в наших таких суровых реалиях, кино показывать — дать доступ к каким‑то развлечениям. Здесь есть, конечно, свои нюансы технические. Я сам киновед и понимаю реакции других людей, которые говорят, что это незаконно и нечестно по отношению к правообладателям», — сказал Владимир. Он назвал пиратскую версию «Барби» «нормальной альтернативой», когда в кинопрокате нет больших картин.