Главред Gizmodo обвинил Apple в киноадаптации его книги об истории тетриса без разрешения

Акерман заявил, что в 2016 году отправил свою книгу «Эффект тетриса» компании Tetris, которая якобы скопировала ее для фильма и пригрозила подать на него в суд, если он займется собственным фильмом или телешоу. Теперь Акерман требует возмещения ущерба в размере не менее 6% от производственного бюджета фильма, то есть 80 млн долларов.