Главред Gizmodo обвинил Apple в киноадаптации его книги об истории тетриса без разрешения

Главный редактор издания о технике Gizmodo Дэн Акерман подал в суд на Apple и Tetris, обвинив их в адаптации его произведения в художественный фильм без разрешения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск в федеральном суде Манхэттена.
Акерман заявил, что в 2016 году отправил свою книгу «Эффект тетриса» компании Tetris, которая якобы скопировала ее для фильма и пригрозила подать на него в суд, если он займется собственным фильмом или телешоу. Теперь Акерман требует возмещения ущерба в размере не менее 6% от производственного бюджета фильма, то есть 80 млн долларов.
Книга Акермана «Эффект тетриса: Игра, которая загипнотизировала мир» вышла в 2016 году. Книга описывает историю популярной игры-головоломки и борьбу за ее глобальные лицензионные права, которая превратилась в «триллер времен холодной войны». Премьера фильма «Тетрис» состоялась на платформе Apple TV в марте.
Генеральный директор Tetris Майя Роджерс и сценарист Ноа Пинк начали адаптировать книгу под сценарий фильма в 2017 году, считает Акерман. По его мнению, картина «заимствовала многочисленные конкретные детали и события книги» и «схожа с ней почти во всех существенных аспектах».