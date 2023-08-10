«Едва ли не путевка в загробный мир вместо сафари»: 93-летняя бабушка вопит при виде животных

Тиктокерка @shellshell975 решила устроить своей 93-летней бабушке сюрприз и отправилась с ней в национальный парк, где можно кормить диких животных. Но поездка на сафари прошла не так весело и беззаботно, как можно себе представить. В опубликованном ролике видно, как пожилая женщина сначала спокойно смотрит в камеру, а повернувшись к окну, начинает истошно кричать — там лама тянется к корму в ее руках. Впрочем, не выдержав такой бурной реакции, животное вскоре уходит. Крик повторяется и в момент, когда около машины появляются голодные страусы.