«Едва ли не путевка в загробный мир вместо сафари»: 93-летняя бабушка вопит при виде животных

Тиктокерка @shellshell975 решила устроить своей 93-летней бабушке сюрприз и отправилась с ней в национальный парк, где можно кормить диких животных. Но поездка на сафари прошла не так весело и беззаботно, как можно себе представить. В опубликованном ролике видно, как пожилая женщина сначала спокойно смотрит в камеру, а повернувшись к окну, начинает истошно кричать — там лама тянется к корму в ее руках. Впрочем, не выдержав такой бурной реакции, животное вскоре уходит. Крик повторяется и в момент, когда около машины появляются голодные страусы.
К концу видео происходит встреча с буйволом: бабушка видит огромного рогатого быка и, продолжая во весь голос вопить, трясущейся рукой протягивает ему миску с кормом. Тот отходит от окна, и она вслед кричит ему «до свидания».
Тикток набрал почти девять миллионов просмотров, и зрителей забавляет такая яркая реакция на близкую встречу с животными. «Она так громко закричала, что лама посмотрела на нее и ушла с мыслью: „Чертова леди, я просто подожду следующую машину“», — комментируют первые кадры пользователи соцсети. Другие отмечают, что героиня ролика продолжала протягивать животным контейнеры с едой, несмотря на свой дикий страх.
«Кто‑то пытается получить свое наследство», — иронизируют пользователи. И, несмотря на шутки, что «однодневная поездка чуть не превратилась в путевку в загробную жизнь», @shellshell975 утверждает, что с ее бабушкой все в порядке, разве что она «чуть не отправилась на тот свет, узнав о своей популярности в тиктоке».