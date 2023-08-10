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Со снеговиком, с бультерьером и во время «драки» с лампочкой: в сети выбирают лучшее фото писателя

Анна Красюк
Сегодня в 17:47

«Лучшее писательское фото всех времен. Согласны?» — с такой подписью в твиттере появился снимок Донны Тарт, авторки романов «Щегол», «Маленький друг» и «Тайная история». На нем американская писательница стоит, скрестив перед собой руки и смотря вдаль.

Комментаторы восприняли вопрос как вызов и устроили в комментариях и реплаях «конкурс» на звание величайшего фото с участием литераторов. Среди них можно встретить как просто красивые эстетичные кадры из архивов, так и откровенно забавные.

«Лучшее писательское фото всех времен. Согласны?» (на фото Донна Тарт)

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«Лучшее писательское фото всех времен. Согласны?» (на фото Владимир Сорокин)

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«Всегда был фанатом этого снимка Роберта Брауна Паркера»

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На фото Джеймс Эллрой

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«Мой нынешний фаворит» (На фото Норман Мейлер)

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На фото Эмис Кингсли

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На фото Джоан Дидион с дочерью

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Чарльз Буковски с первой женой Джейн Куни Бейкер

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На фото Эймир МакБрайд

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«Богумил Грабал с кошками, которые сводили его с ума»

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На фото Дэвид Кинан

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«Мой любимый кадр» (На фото Жорж Перек)

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«Эдвард Гори. Писатель, юморист, художник по костюмам, иллюстратор и балетоман, известный своей готической чувственностью»

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Среди предложенных кадров сразу несколько с питомцами: Роберт Паркер, придумавший серию романов о частном сыщике Спенсере, и автор нуарных детективов Джеймс Эллрой стоят со своими собаками. Первый выгуливает пса в брутальной кожаной куртке и гангстерской кепке, второй облокачивается на стул, где сидит бультерьер Барко. У французского писателя Жоржа Перека на плече сидит черный кот по кличке Дюша — он называл так каждого своего питомца. Чешский писатель Богумил Грабал тоже обожал кошек. «<…> Я достиг глубочайшей опустошенности и не знаю, куда податься. Я сознаю это, но меня спасают мои дети, дачные кошки, которые ждут меня, они — мои дети», — писал он в рассказе «Волшебная флейта». По рассказам близких Грабала, в его дачном доме жили около двадцати пяти четверолапых, и они всегда встречали его на остановке автобуса.

Любимое писательское фото @rwstrachan1977 — кадр, где Норман Мейлер «боксирует» с электрической лампочкой, вариант @lampimampi — обнаженный Владимир Сорокин, обнимающий снеговика. Вспоминая Чарльза Буковски, комментаторы предложили снимок, на котором он, в одной руке держа бутылку, а в другой сигарету, приобнимает свою первую жену Джейн Куни Бейкер.

Подробности по теме
«Негодяйство — тоже искусство»: переписка с писателем Дэвидом Кинаном
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