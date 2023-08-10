Со снеговиком, с бультерьером и во время «драки» с лампочкой: в сети выбирают лучшее фото писателя

«Лучшее писательское фото всех времен. Согласны?» — с такой подписью в твиттере появился снимок Донны Тарт, авторки романов «Щегол», «Маленький друг» и «Тайная история». На нем американская писательница стоит, скрестив перед собой руки и смотря вдаль.
Комментаторы восприняли вопрос как вызов и устроили в комментариях и реплаях «конкурс» на звание величайшего фото с участием литераторов. Среди них можно встретить как просто красивые эстетичные кадры из архивов, так и откровенно забавные.
«Лучшее писательское фото всех времен. Согласны?» (на фото Донна Тарт)
«Лучшее писательское фото всех времен. Согласны?» (на фото Владимир Сорокин)
«Всегда был фанатом этого снимка Роберта Брауна Паркера»
На фото Джеймс Эллрой
«Мой нынешний фаворит» (На фото Норман Мейлер)
На фото Эмис Кингсли
На фото Джоан Дидион с дочерью
Чарльз Буковски с первой женой Джейн Куни Бейкер
На фото Эймир МакБрайд
«Богумил Грабал с кошками, которые сводили его с ума»
На фото Дэвид Кинан
«Мой любимый кадр» (На фото Жорж Перек)
«Эдвард Гори. Писатель, юморист, художник по костюмам, иллюстратор и балетоман, известный своей готической чувственностью»
Среди предложенных кадров сразу несколько с питомцами: Роберт Паркер, придумавший серию романов о частном сыщике Спенсере, и автор нуарных детективов Джеймс Эллрой стоят со своими собаками. Первый выгуливает пса в брутальной кожаной куртке и гангстерской кепке, второй облокачивается на стул, где сидит бультерьер Барко. У французского писателя Жоржа Перека на плече сидит черный кот по кличке Дюша — он называл так каждого своего питомца. Чешский писатель Богумил Грабал тоже обожал кошек. «<…> Я достиг глубочайшей опустошенности и не знаю, куда податься. Я сознаю это, но меня спасают мои дети, дачные кошки, которые ждут меня, они — мои дети», — писал он в рассказе «Волшебная флейта». По рассказам близких Грабала, в его дачном доме жили около двадцати пяти четверолапых, и они всегда встречали его на остановке автобуса.
Любимое писательское фото @rwstrachan1977 — кадр, где Норман Мейлер «боксирует» с электрической лампочкой, вариант @lampimampi — обнаженный Владимир Сорокин, обнимающий снеговика. Вспоминая Чарльза Буковски, комментаторы предложили снимок, на котором он, в одной руке держа бутылку, а в другой сигарету, приобнимает свою первую жену Джейн Куни Бейкер.