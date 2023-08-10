Со снеговиком, с бультерьером и во время «драки» с лампочкой: в сети выбирают лучшее фото писателя

Среди предложенных кадров сразу несколько с питомцами: Роберт Паркер, придумавший серию романов о частном сыщике Спенсере, и автор нуарных детективов Джеймс Эллрой стоят со своими собаками. Первый выгуливает пса в брутальной кожаной куртке и гангстерской кепке, второй облокачивается на стул, где сидит бультерьер Барко. У французского писателя Жоржа Перека на плече сидит черный кот по кличке Дюша — он называл так каждого своего питомца. Чешский писатель Богумил Грабал тоже обожал кошек. «<…> Я достиг глубочайшей опустошенности и не знаю, куда податься. Я сознаю это, но меня спасают мои дети, дачные кошки, которые ждут меня, они — мои дети», — писал он в рассказе «Волшебная флейта». По рассказам близких Грабала, в его дачном доме жили около двадцати пяти четверолапых, и они всегда встречали его на остановке автобуса.