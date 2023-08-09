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Лишь каждой десятой россиянке понравился секс на первом свидании

Семён Гудошников
Сегодня в 14:19

Более половины россиянок (56%) заявили, что у них никогда не было секса на первом свидании, свидетельствует исследование сервиса для знакомств «Мамба». Его результаты есть у «Афиши Daily».

Четверть опрошенных (26%) девушек сказали, что у них был секс на первом свидании и они сожалеют об этом. Лишь 9% такой опыт понравился, и только 3% признались, что они фантазируют о нем.

27% россиянок хотели бы сходить как минимум на 10 свиданий с потенциальным партнером перед близостью. 23% сообщили, что в идеале первому сексу должны предшествовать по крайней мере три свидания.

Чаще всего идея секса на первом свидании не нравится из‑за эмоциональной неготовности к нему, из‑за религиозных и иных убеждений опрошенных, из‑за сомнений, что такой секс может оказаться хорошим.

При этом большинство респонденток (70%) с пониманием относятся к тем, кто ищет на сайтах знакомств только секс. Не одобряют такое поведение 26% россиянок. Сами используют с подобными целями сайты знакомств 4% опрошенных.

К интимным отношениям с коллегами женщины оказались более открытыми. Каждая третья призналась в том, что у нее был секс с коллегой, а еще 15% мечтают о таком опыте.

В опросе поучаствовали 7000 женщин в возрасте 18–65 лет, пользовательниц приложения Mamba.

Ранее сервис знакомств выяснил, что большинству россиян нужно три месяца, чтобы восстановиться после разрыва серьезных отношений. При этом 40% опрошенных продолжают следить за бывшими после расставания.

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