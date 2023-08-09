Амбассадор удаленки Zoom возвращает сотрудников в офис

Программа для организации видеоконференций Zoom, которая в пандемию коронавируса стала особенно ассоциироваться с удаленным форматом работы, обязала сотрудников вернуться в офис. Об этом пишет Business Insider.
Мера касается работников, которые живут в радиусе 50 миль от офиса. Им придется появляться на рабочем месте не меньше двух дней в неделю.
«Мы считаем, что структурированный гибридный подход, означающий, что сотрудники, которые живут рядом с офисом, должны быть на месте два дня в неделю, чтобы взаимодействовать со своими командами, наиболее эффективен для Zoom», — говорится в заявлении пресс-службы компании.
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