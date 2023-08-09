Амбассадор удаленки Zoom возвращает сотрудников в офис

«Мы считаем, что структурированный гибридный подход, означающий, что сотрудники, которые живут рядом с офисом, должны быть на месте два дня в неделю, чтобы взаимодействовать со своими командами, наиболее эффективен для Zoom», — говорится в заявлении пресс-службы компании.