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Амбассадор удаленки Zoom возвращает сотрудников в офис

Виктория Шанина
Сегодня в 13:19

Программа для организации видеоконференций Zoom, которая в пандемию коронавируса стала особенно ассоциироваться с удаленным форматом работы, обязала сотрудников вернуться в офис. Об этом пишет Business Insider.

Мера касается работников, которые живут в радиусе 50 миль от офиса. Им придется появляться на рабочем месте не меньше двух дней в неделю.

«Мы считаем, что структурированный гибридный подход, означающий, что сотрудники, которые живут рядом с офисом, должны быть на месте два дня в неделю, чтобы взаимодействовать со своими командами, наиболее эффективен для Zoom», — говорится в заявлении пресс-службы компании.

По данным The New York Times, гибридный формат работы в Zoom будет внедрен в августе–сентябре.

Популярность Zoom сильно возросла после того, как компании начали вводить удаленный формат работы в период пандемии коронавируса. В 2020 году сервис вошел в список лучших приложений по версии Google.

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