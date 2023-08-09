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В МФТИ создали приложение для определения спелости арбуза по Wi-Fi-сигналу

Виктория Шанина
Сегодня в 10:52

В Московском физико-техническом институте разработали мобильное приложение, которое определяет свежесть овощей и фруктов через Wi-Fi-сигнал. Об этом сообщается на официальном сайте МФТИ.

Приложение анализирует сигнал, пропущенный через продукты, и сообщает пользователю степень их спелости. Создатели программы говорят, что она пригодится для выбора, например, арбузов и дынь.

«Существуют физические и химические критерии спелости. В частности, при созревании увеличивается содержание сахара во фруктах. Это изменяет диэлектрические свойства их внутренней среды. Они влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт», — сказал ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов.

Он добавил, что анализировать эту информацию могут антенны, которые у смартфонов очень чувствительны. Они имеют возможность фиксировать даже небольшие изменения параметров окружающей среды.

Пока приложение доступно только на Android, но в будущем его хотят доработать и для других ОС. Возможно, появятся даже стационарные устройства для определения свежести овощей и фруктов в супермаркетах.

Название приложения разработчики пока не раскрывают. Возможно, они откроют его для общего доступа позже.

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