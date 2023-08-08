Сайт администрации Тулы подвергся хакерской атаке. Могли утечь данные 7000 человек

Сайт администрации города Тулы подвергся хакерской атаке, в результате которой могли утечь данные около 7 тыс. пользователей. Об этом сообщило РИА «Новости».
В данный момент специалисты восстанавливают работу портала. Правоохранительные органы при участии администрации Тулы пытаются выяснить обстоятельства взлома сайта.
Сразу после атаки на главной страницы сайта появилась фотография с фразой на украинском языке и аудиозапись гимна Украины. В связи с этим в СМИ появились сообщения, что портал взломали украинские хакеры.
Подтверждений этой информации пока нет. Сейчас зайти на сайт невозможно.
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