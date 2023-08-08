YouTube перестанет показывать рекомендации тем, кто отключил историю просмотров

YouTube предоставит пользователям возможность скрывать рекомендации в сервисе, если они отключат историю просмотров. Об этом сообщается в блоге видеохостинга.
В сообщении YouTube говорится, что некоторые пользователи предпочитают очищать или совсем отключать историю просмотров. С 8 августа главная страница ютьюба будет пустой, если функция истории отключена, останутся лишь поиск и меню с левой стороны страницы.
В соцсетях уже появились скриншоты с обновленной страницей: вместо рекомендуемых роликов на главной странице отображается надпись «Ваша история просмотров отключена». В YouTube пояснили, что таким образом хотят сделать сервис удобнее для тех, кто предпочитает искать ролики, а не просматривать рекомендации.
YouTube будет внедрять изменения в течение следующих нескольких месяцев.
Сейчас YouTube тестирует функцию коротких аннотаций содержимого видео, которые будет генерировать искусственный интеллект. Это будет не замена описаний к видео, которые пишут сами авторы, а пересказ контента.