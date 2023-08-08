YouTube перестанет показывать рекомендации тем, кто отключил историю просмотров

В соцсетях уже появились скриншоты с обновленной страницей: вместо рекомендуемых роликов на главной странице отображается надпись «Ваша история просмотров отключена». В YouTube пояснили, что таким образом хотят сделать сервис удобнее для тех, кто предпочитает искать ролики, а не просматривать рекомендации.