Запечатанный iPod первого поколения продали на аукционе за 29 тыс. долларов

«Он не был уверен, что хочет с ним делать, поэтому положил его на полку. Это действительно капсула времени», — рассказал соучредитель платформы Rally Alternative Asset Investment, на которой и продали плеер, Роб Петроццо. Владелец нашел iPod в оригинальной синей сумке Apple, когда убирался в доме своего детства после смерти отца.