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Запечатанный iPod первого поколения продали на аукционе за 29 тыс. долларов

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:40

4 августа на аукционе продали iPod первого поколения за 29 тыс. долларов, сообщает Penta. С момента первой покупки устройство не было распаковано.

iPod подростку в качестве рождественского подарка купили родители в 2001 году в магазине Apple в Плано (штат Техас). Плеер стоил 399 долларов. Он оставался нетронутым в своей оригинальной упаковке до момента продажи на аукционе.

«Он не был уверен, что хочет с ним делать, поэтому положил его на полку. Это действительно капсула времени», — рассказал соучредитель платформы Rally Alternative Asset Investment, на которой и продали плеер, Роб Петроццо. Владелец нашел iPod в оригинальной синей сумке Apple, когда убирался в доме своего детства после смерти отца.

Платформа Rally известна тем, что позволяет совместно владеть уникальными вещами. Первоначально право собственности на iPod поделили на 5000 акций стоимостью по 5 долларов каждая, и их все скупил частный коллекционер, не оформив при этом исключительное владение.

Недавно на аукционе в Луизиане за рекордную сумму в 200 тыс. долларов был продан оригинальный iPhone 2007 года выпуска с 4 гигабайтами памяти и запечатанной заводской печатью.

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