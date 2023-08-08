Запечатанный iPod первого поколения продали на аукционе за 29 тыс. долларов

4 августа на аукционе продали iPod первого поколения за 29 тыс. долларов, сообщает Penta. С момента первой покупки устройство не было распаковано.
iPod подростку в качестве рождественского подарка купили родители в 2001 году в магазине Apple в Плано (штат Техас). Плеер стоил 399 долларов. Он оставался нетронутым в своей оригинальной упаковке до момента продажи на аукционе.
«Он не был уверен, что хочет с ним делать, поэтому положил его на полку. Это действительно капсула времени», — рассказал соучредитель платформы Rally Alternative Asset Investment, на которой и продали плеер, Роб Петроццо. Владелец нашел iPod в оригинальной синей сумке Apple, когда убирался в доме своего детства после смерти отца.
Платформа Rally известна тем, что позволяет совместно владеть уникальными вещами. Первоначально право собственности на iPod поделили на 5000 акций стоимостью по 5 долларов каждая, и их все скупил частный коллекционер, не оформив при этом исключительное владение.
Недавно на аукционе в Луизиане за рекордную сумму в 200 тыс. долларов был продан оригинальный iPhone 2007 года выпуска с 4 гигабайтами памяти и запечатанной заводской печатью.