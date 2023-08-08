X (Twitter) обвинила Европейский климатический фонд в помощи в распространении фейков о соцсети

CCDH использовала инструмент для «продвижения ложных и вводящих в заблуждение заявлений», побуждающих рекламодателей приостановить инвестиции в X, утверждает X.Corp. В заявлении корпорации говорится, что несколько неназванных рекламодателей больше не тратят деньги на платформу, приостановили показ рекламы или решили не запускать кампании после прочтения работы CCDH — среди них крупные транснациональные корпорации, а стоимость отсрочки убытков исчисляется десятками миллионов долларов.