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X (Twitter) обвинила Европейский климатический фонд в помощи в распространении фейков о соцсети

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:47

Корпорация X.Corp (ранее — Twitter) бизнесмена Илона Маска обвинила Европейский климатический фонд (ECF) в предоставлении помощи с публикацией недостоверной информации о соцсети. Об этом сообщает The Guardian.

X.Corp утверждает, что ECF предоставил Центру по борьбе с ненавистью в сети (CCDH) доступ к программному инструменту Brandwatch, который позволяет организациям отслеживать сообщения в твиттере, который Маск в прошлом месяце переименовал в X. Корпорация обвинила ECF в предоставлении CCDH своих учетных данных в нарушение обязательств по договору с Brandwatch.

CCDH использовала инструмент для «продвижения ложных и вводящих в заблуждение заявлений», побуждающих рекламодателей приостановить инвестиции в X, утверждает X.Corp. В заявлении корпорации говорится, что несколько неназванных рекламодателей больше не тратят деньги на платформу, приостановили показ рекламы или решили не запускать кампании после прочтения работы CCDH — среди них крупные транснациональные корпорации, а стоимость отсрочки убытков исчисляется десятками миллионов долларов.

Основатель и исполнительный директор CCDH Имран Ахмед заявил, что не планирует приостанавливать исследования о распространении ненавистнического контента в соцсетях. Организация регулярно публикует исследования контента в X с момента прихода Маска к управлению.

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