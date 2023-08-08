В Астраханской области появились тучи саранчи. Видео с насекомыми опубликовали в телеграм-канале Baza.
Местные жители из поселка Лиман рассказали, что сперва приняли тучи насекомых за дым. «Опять напасть на Лиман. Это саранча. Люди все стучат, ее прогоняют», — поделился один из очевидцев.
СМИ рассказали, что саранча прилетела в регион в ходе массовой миграции. Насекомые шокировали местных жителей, многие из которых останавливались прямо на дороге, чтобы заснять происходящее.
Зоолог Андрей Подлужнов высказал опасения, что нашествие саранчи может привести к гибели посевов и в долгосрочной перспективе к голоду в области. Тем более что саранча прилетает в южные регионы, чтобы отложить яйца во влажную почву.
«Проблема заключается в том, что насекомое съедает всю органику и после остаются одни минеральные веществ, все до асфальта может быть сожрано, поэтому любым животноводам и растениеводам придется после саранчи все восстанавливать. Ведь овцам будет есть нечего, кукурузу, которая там растет, саранча ест до корня», — отметил ученый.