В Астраханской области появились тучи саранчи

«Проблема заключается в том, что насекомое съедает всю органику и после остаются одни минеральные веществ, все до асфальта может быть сожрано, поэтому любым животноводам и растениеводам придется после саранчи все восстанавливать. Ведь овцам будет есть нечего, кукурузу, которая там растет, саранча ест до корня», — отметил ученый.