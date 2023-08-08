Туристке в Риме грозит тюрьма или штраф из‑за любовного послания на стене Пизанской башни

Этим летом турист попал на видео, выцарапывая два имени на стене Колизея. После того как полиция выследила его и сообщила, что ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 15 тыс. евро, турист попросил прощения и заявил, что не знал, что Колизей — это древнее место.