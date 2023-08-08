Туристке в Риме грозит тюрьма или штраф из‑за любовного послания на стене Пизанской башни

В Риме задержали туристку из Франции из‑за того, что она нацарапала на стене Пизанской башни любовное послание. Она не знала, что подобное карается законом, сообщает Wanted in Rome.
Сотрудник достопримечательности заметил, как туристка царапает на стене своим браслетом. Позже, когда уже прибыли полицейские, она рассказала, что писала первые буквы своего имени и имени своего парня в форме сердца. 19-летняя девушка удивилась, что это считается правонарушением, поскольку рядом были «написаны и другие вещи».
Туристку обвинили в нанесении ущерба зданию, имеющему историческое и культурное значение, при отягчающих обстоятельствах. Ей грозит тюремное заключение до одного года или штраф в размере около 2000 евро.
В 2019 году два 30-летних брата-врача из США были задержаны за то, что монетой царапали «Джеффи» на Пизанской башне.
Этим летом турист попал на видео, выцарапывая два имени на стене Колизея. После того как полиция выследила его и сообщила, что ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 15 тыс. евро, турист попросил прощения и заявил, что не знал, что Колизей — это древнее место.