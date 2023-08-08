Любовники становятся бизнес-соперниками в трейлере триллера «Честная игра» с Фиби Дайневор

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Честная игра» («Fair Play»), в котором снялась звезда сериала «Бриджертоны» Фиби Дайневор и Олден Эренрайк («Кокаиновый медведь», «Хан Соло: Звездные войны. Истории»).
Она сыграла девушку, которая собирается выйти замуж за своего коллегу, когда неожиданно получает повышение на работе. Карьерный успех героини начинает разрушать ее отношения с возлюбленным, ведь тот тоже рассчитывал получить новую должность.
Режиссером картины и ее сценаристом выступила Хлоя Домон. Она создала напряженный эротический триллер о деструктивной гендерной динамике и битве амбиций мужчины и женщины.
Премьера «Честной игры» прошла на кинофестивале «Сандэнс», после которого Netflix приобрел права на показ фильма за 20 млн долларов, обойдя конкурентов. Сервис отмечал впечатляющее качество ленты.
«Честная игра» появится на стриминговой платформе 13 октября. Также картину можно будет увидеть на экранах некоторых кинотеатров с 29 сентября.