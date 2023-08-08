Власти Финляндии запретят сервису такси Yango передавать данные в Россию

Там отметили, что большинство современных высоконагруженных интернет-сервисов хранят множество копий данных в зашифрованном виде в разных дата-центрах. «Крупнейшие интернет-сервисы не осуществляют физическое разделение хранения данных по странам, где функционирует сервис. При этом запрос на доступ к данным реализуется исключительно по географическому признаку — по процедурам, прописанным в местных законах», — добавили в компании.