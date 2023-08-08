Власти Финляндии запретят сервису такси Yango передавать данные в Россию

Офис уполномоченного по защите данных Финляндии (DPA) на три месяца запретит сервису такси Yango передавать данные в Россию. Об этом говорится в пресс-релизе DPA.
Запрет начнет действовать с 1 сентября. «Этот приказ необходим из‑за законодательной реформы, которая вступит в силу в России и которая значительно ослабляет защиту персональных данных при использовании службы такси», — отметили в ведомстве.
С 1 сентября в РФ вступит в силу новый закон о такси. Вместе с ним начнет действовать постановление правительства, которое предоставит ФСБ «круглосуточный удаленный доступ» к базам данных такси из реестра организаторов распространения информации. В нем сейчас находится только «Яндекс Такси».
Финские власти считают, что после вступления в силу нового российского закона Yango не сможет защитить данные пользователей, как того требует законодательство Евросоюза.
Ссылаясь на информацию Yango, в DPA говорят, что данные финских и норвежских пользователей сервиса такси обрабатываются дочерней компанией «Яндекса» Ridetech International BV, зарегистрированной в Нидерландах, а затем передаются в Россию.
В пресс-службе «Яндекс Такси» заявили vc.ru, что российские правоохранительные органы не получают доступ к данным зарубежных пользователей, и после 1 сентября «эта логика не изменится».
«Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах: так работает и российское законодательство, и законодательство большинства других стран», — сказали в компании.
Там отметили, что большинство современных высоконагруженных интернет-сервисов хранят множество копий данных в зашифрованном виде в разных дата-центрах. «Крупнейшие интернет-сервисы не осуществляют физическое разделение хранения данных по странам, где функционирует сервис. При этом запрос на доступ к данным реализуется исключительно по географическому признаку — по процедурам, прописанным в местных законах», — добавили в компании.