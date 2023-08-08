У «Яндекса» появились умные телевизоры со встроенной «Станцией»

«Яндекс» представил «ТВ Станцию» и «ТВ Станцию Про» — умные телевизоры со встроенной «Станцией», рассказали представители компании «Афише Daily».
«ТВ Станция» доступна с диагоналями 43 и 50 дюймов, «ТВ Станция Про» — с диагоналями 55 и 65 дюймов. Вместе с анонсом компания сделала их доступными для предзаказа.
Обе модели имеют разрешение Ultra-HD (4К), работают на операционной системе «Яндекс ТВ» и поддерживают технологии HDR для максимально реалистичного изображения, MEMC для увеличения частоты кадров и Local Dimming для контрастных темных сцен и глубокого черного цвета.
Максимальная яркость младшей модели составляет 450 нит, контраст 5000:1 (в 43 дюймах) и 7000:1 (в 50), приводит цифры Rozetked. Флагман же оснащен QLED-экраном с яркостью до 550 нит и контрастностью 4000:1, а также антибликовым покрытием.
В «ТВ Станции» стоят четыре динамика общей мощностью 34 Вт, а в «ТВ Станции Про» их шесть с мощностью 44 Вт. Они охватывают широкий диапазон частот и обеспечивают объемный сбалансированный звук, а также настроены на четкую передачу низких и средних частот. Их разработкой занималась команда «Станций».
«ТВ Станция Про»
«ТВ Станция Про»
«ТВ Станция Про»
«ТВ Станция Про»
«ТВ Станция Про»
«ТВ Станция Про»
Благодаря технологии распознавания голоса Far-field телевизором можно управлять без пульта: переключать каналы, регулировать громкость, искать фильмы и сериалы, добавлять субтитры и переключать аккаунты. Многие команды можно произносить без слова «Алиса» — например, телевизор поймет, если сказать «дальше» или «тише».
С помощью «ТВ Станций» можно управлять также и умным домом, а Алиса активна даже при выключенном экране. А если его зажечь, то голосовой помощник сможет визуализировать свой ответ — например, не только сообщить прогноз погоды голосом, но и показать.
Умные телевизоры открывают доступ к разнообразному аудио- и видеоконтенту: федеральным и коммерческим телеканалам детским фильмам и мультикам, видео в интернете, миллионам треков и подкастов на «Яндекс Музыке». Кроме этого, Алиса умеет искать фильмы и сериалы сразу в разных онлайн-кинотеатрах.
Также устройства составляют персональные рекомендации: подобранные для каждого члена семьи фильмы и сериалы, любимые приложения и телеканалы, а также историю просмотров. Пользователь может отложить понравившийся фильм на потом, продолжить просмотр фильма или сериала. Алиса запомнит, где он остановился, и включит фильм ровно с того места.
«Яндекс ТВ Станция» с диагональю 43 дюйма стоит 44 990 рублей, с диагональю 50 дюймов — 49 990 рублей. Стоимость «ТВ Станции Про» с диагональю 55 и 65 дюймов — 74 990 и 99 990 рублей соответственно. При оформлении предзаказа покупатели получат в подарок подписку «Плюс» на 12 или 30 месяцев в зависимости от выбранной модели.
«ТВ Станция»
«ТВ Станция»
«ТВ Станция»
«ТВ Станция»
«ТВ Станция»