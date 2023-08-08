Ребенок из Боливии заставил черную вдову укусить его, чтобы стать Человеком-пауком

8-летний мальчик из Боливии попал в больницу после того, как позволил укусить себя опасному пауку черной вдове, чтобы стать похожим на Человека-паука. Об этом сообщает Oddity Central.
Инцидент произошел недалеко от города Оруро в Центральной Боливии. Ребенок обнаружил паука, играя рядом со своим домом. Не осознавая опасности, он положил черную вдову на тыльную сторону ладони в надежде, что его укусят.
Желание мальчика исполнилось, после чего он пошел домой. Там у него начались боли в теле и сильные мышечные спазмы. Лишь через три часа мучений мальчик рассказал маме, что его укусил разноцветный паук.
Женщина отвезла сына в медицинский центр в соседнем городе, откуда его отправили в больницу в городе Оруро для оказания неотложной медицинской помощи. Руководитель программы по зоонозным заболеваниям местного депздрава смог установить, какой паук укусил мальчика.
После этого врачи ввели мальчику необходимый антидот, и его состояние стабилизировалось через 30 минут. Сейчас ребенок уже выздоровел.
По словам мамы мальчика, ее сын — большой поклонник Человека-паука, но она и понятия не имела, что он может сделать нечто настолько опасное, чтобы стать похожим на супергероя.
В большинстве случаев укусы черных вдов не вызывают серьезных осложнений, но иногда они заканчиваются смертельным исходом из‑за серьезного нарушения нервных сигналов в организме. Наибольшую опасность черные вдовы представляют для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Это не первый подобный случай. В 2020 году в той же Боливии трое детей заставили черную вдову укусить себя с аналогичной целью: чтобы обрести силы Человека-паука. Дети несколько дней провели в больнице, после чего их выписали.