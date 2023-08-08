На мужчин, напавших на девушку из‑за цветных волос, завели еще два уголовных дела

Двое мужчин напали на 18-летнюю девушку Викторию 1 августе в городе Каменск-Уральском Свердловской области. Они столкнули ее в фонтан и, по словам пострадавшей, угрожали убийством. Один из нападавших топил девушку в фонтане и кидал в нее продукты, второй — ударил ее по лицу.