На мужчин, напавших на девушку из‑за цветных волос, завели еще два уголовных дела

Полиция Каменск-Уральского возбудила еще два уголовных дела на мужчин, топивших девушку в фонтане из‑за голубых волос. Об этом пишет It’s My City со ссылкой на главу пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых.
Речь идет об уголовных делах о побоях (часть 2 статьи 116.1 УК) и об угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК). По первому обвинению фигурантам грозит арест сроком до шести месяцев, по второму — ограничение свободы на срок до двух лет.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК («Хулиганство»), которая предполагает до семи лет тюрьмы.
Двое мужчин напали на 18-летнюю девушку Викторию 1 августе в городе Каменск-Уральском Свердловской области. Они столкнули ее в фонтан и, по словам пострадавшей, угрожали убийством. Один из нападавших топил девушку в фонтане и кидал в нее продукты, второй — ударил ее по лицу.
Как утверждает мать девушки, поводом для агрессии стал внешний вид Виктории. «Им не понравилась внешность, мол, она похожа на еврейку и волосы голубые», — пояснила она. Родственница говорила, что при нападении мужчины кричали, что вернулись со спецоперации, но в полиции отвергли это.
3 августа правоохранители задержали нападавших. Ими оказались молодые люди 1991 и 1993 годов рождения, ранее судимые «за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков». Суд арестовал их на 2 месяца.
«Задержанные пояснили, что совершили противоправные деяния, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а мотивацией такого поступка стал не понравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами», — заявили в МВД.