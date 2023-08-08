Полиция Забайкалья не завела дело о дискредитации армии после избиения бойца ЧВК. Ее хотят наказать

Следком Забайкалья сообщил о действиях в отношении троих жителей села Нерченский Завод. Одному из них предъявлено обвинение в совершении преступления в отношении бывших участников специальной военной операции. Другой в данный момент задержан, прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлена причастность к инциденту еще одного мужчины 43 лет, он объявлен в розыск.