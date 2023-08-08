Полиция Забайкалья не завела дело о дискредитации армии после избиения бойца ЧВК. Ее хотят наказать

Прокуратура Забайкальского края требует наказать полицейских, которые не завели дело о дискредитации армии на обидчиков, избивших бойца ЧВК «Вагнер». Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов.
В своем телеграм-канале глава края рассказал, что дело об избиении передали в Следственный комитет и объединили с делом о публичной дискредитации СВО. Он также добавил, что оно находится на личном контроле заместителя генпрокурора по Дальневосточному федеральному округу.
«Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества», — заканчивается его пост.
Следком Забайкалья сообщил о действиях в отношении троих жителей села Нерченский Завод. Одному из них предъявлено обвинение в совершении преступления в отношении бывших участников специальной военной операции. Другой в данный момент задержан, прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлена причастность к инциденту еще одного мужчины 43 лет, он объявлен в розыск.
В ночь на 5 августа в Нерчинско-Заводском округе Забайкальского края группа молодых людей жестоко избила безногого ветерана специальной военной операции на Украине. Позже оказалось, что он был бойцом ЧВК «Вагнер».
В кафе у вернувшегося из зоны спецоперации наемника завязался конфликт, его и также безногого друга-мобилизованного стали называть «убийцами», оскорбляли и глумились над ними.
Когда ветераны решили уехать из заведения, молодежь погналась за ними. В конце концов группа догнала ветеранов, протаранила их машину, избила и запинала одного из них, а также сорвала с него награды.
По словам губернатора, состояние избитого удовлетворительное, осложнений и травматических изменений со стороны головного мозга и костей черепа не выявлено.