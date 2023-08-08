В России фильм «Барби» оказался популярнее «Оппенгеймера» на торрентах

В первую неделю после мировой премьеры больший интерес россияне проявляли к «Оппенгеймеру», но затем вперед вышла «Барби». На своем пике 29 июля фильм Греты Гервиг скачали с торрентов 8000 раз. Пик популярности «Оппенгеймера» пришелся на 26 июля, когда зафиксировано 4000 его загрузок. К 2 августа интерес начал спадать к обоим фильмам: у «Барби» было 5000 загрузок, у «Оппенгеймера» — 2000.