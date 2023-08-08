В России фильм «Барби» оказался популярнее «Оппенгеймера» на торрентах

В России фильм «Барби» Греты Гервиг обошел по популярности «Оппенгеймера» Кристофера Нолана по загрузкам на торрентах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дистрибьютора данных о загрузках контента Peer Trace.
В первую неделю после мировой премьеры больший интерес россияне проявляли к «Оппенгеймеру», но затем вперед вышла «Барби». На своем пике 29 июля фильм Греты Гервиг скачали с торрентов 8000 раз. Пик популярности «Оппенгеймера» пришелся на 26 июля, когда зафиксировано 4000 его загрузок. К 2 августа интерес начал спадать к обоим фильмам: у «Барби» было 5000 загрузок, у «Оппенгеймера» — 2000.
Сейчас на торрентах размещены только экранные копии обеих картин, снятые в кинотеатрах. Как отмечают эксперты, такие «экранки» обычно пользуются успехом лишь в первые недели после премьеры, когда зрители отчаянно ищут контент. Затем ажиотаж снижается до выхода цифровой копии.
Участники рынка не ожидают, что соотношение популярности «Барби» и «Оппенгеймера» в России изменится с выходом цифровых копий или появлением фильмов в прокате. Нынешнее положение дел соответствует сборам картин в мировом прокате (за две недели «Барби» заработала более миллиарда долларов, «Оппенгеймер» — 550 млн).
В российский прокат «Барби» и «Оппенгеймер» выйдут не раньше осени, писали «Ведомости». Новинки смогут показать в кинотеатрах лишь после цифрового релиза, поскольку голливудские мейджоры смогли вычислить схему поставок кинотеатральных копий в Россию.