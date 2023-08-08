На MrBeast подали в суд, с блогера требуют взыскать 100 млн долларов

На ютубера MrBeast (Джимми Дональдсона) подала в суд компания Virtual Dining Concepts, управляющая сетью его ресторанов MrBeast Burger. Она требует от блогера 100 млн долларов. Об этом сообщает Variety.
Обращение компании в суд стало ответом на иск от блогера, который он подал ранее в июле. В своем заявлении тот потребовал расторгнуть соглашение с VDC, утверждая, что гамбургеры, которые подавали в MrBeast Burger, были «мерзкими», «отвратительными» и «несъедобными» и нанесли ущерб его репутации.
Фирма назвала действия MrBeast «необоснованными» и «непродуманными». Руководство уверено, что Дональдсон нарушил контракт, а затем попытался заключить новую сделку с другим подрядчиком, чтобы «угодить собственным денежным интересам» и «получить большую часть бренда».
Теперь компания оформила свой ответ в виде иска на девятизначную сумму . «Это дело о знаменитости из социальных сетей, которая считает, что благодаря популярности может нарушать данное слово, что факты не имеют значения и что она может отказаться от своих обязательств и нарушить их без последствий. Она ошибается», — говорится в документе.
В иске юристы VDC уверяют, что Дональдсон не выполняет заключенный договор, а также намеренно вредит деятельности сети заведений. По их мнению, нарушения соглашений c его стороны и вмешательство в деловые отношения нанесли ущерб репутации MrBeast Burger и VDC, оттолкнули клиентов и испортили отношения с поставщиками и продавцами, что отразилось на прибыли сотен ресторанов по всему миру.
«Его бесцеремонное поведение нанесло истцам огромный финансовый ущерб», — подчеркивают юристы.
Также в документе сказано, что Дональдсон не выполнил свои договорные обязательства по рекламе и продвижению, не поддержал бренд публично и даже подрывал его, делая «неправдивые или вводящие в заблуждение» заявления. В иске утверждается, что звезда YouTube отпускала «пренебрежительные комментарии» в адрес MrBeast Burgers и VDC.
Юристы привели примеры твитов Дональдсона, некоторые из которых, судя по всему, были удалены из его аккаунта. В них MrBeast писал миллионам поклонников, что хочет закрыть свой бизнес по производству бургеров и что «компания, с которой я сотрудничаю, не позволяет мне уйти, хотя это вредит моему бренду». «Молодой Beast заключил плохую сделку. Если бы у меня была возможность закрыть компанию, я бы давно это сделал, к сожалению. Иногда, когда ты молод, ты подписываешь дерьмовые сделки», — говорит блогер в прикрепленных к заявлению постах.
«Необоснованная и незаконная дискредитация привела к желаемому результату: Репутация MrBeast Burger была существенно подорвана, если не уничтожена, клиенты отказались от бренда, разрушились с таким трудом созданные отношения истцов с продавцами, партнерами и поставщиками, что нанесло истцам ущерб, который, согласно имеющимся доказательствам и заявлениям самого Дональдсона о стоимости MrBeast Burger, составляет девятизначную цифру», — пишут представители VDC.
В июле блогер подал на фирму в суд. Он обвинил ее в низком качестве блюд и заявил, что большинство виртуальных ресторанов MrBeast Burger имеют отрицательные кулинарные отзывы от поклонников, которые «глубоко разочарованы тем, что MrBeast поставил свое имя на этот продукт».
Бренд MrBeast Burger был запущен в декабре 2020 года и к концу 2022-го расширился до 1700 точек по всему миру. Помимо одного физического ресторана, бургерные устроены как виртуальный бренд, который работает через сеть партнерских кухонь и принимает заказы только через службы доставки еды.