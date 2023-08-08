На MrBeast подали в суд, с блогера требуют взыскать 100 млн долларов

Юристы привели примеры твитов Дональдсона, некоторые из которых, судя по всему, были удалены из его аккаунта. В них MrBeast писал миллионам поклонников, что хочет закрыть свой бизнес по производству бургеров и что «компания, с которой я сотрудничаю, не позволяет мне уйти, хотя это вредит моему бренду». «Молодой Beast заключил плохую сделку. Если бы у меня была возможность закрыть компанию, я бы давно это сделал, к сожалению. Иногда, когда ты молод, ты подписываешь дерьмовые сделки», — говорит блогер в прикрепленных к заявлению постах.