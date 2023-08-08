Создатели аниме-франшизы «Моя геройская академия» выпустят еще один фильм по мотивам манги Кохэя Хорикоси. Он станет уже четвертым, сообщил Hypebeast.
Картина расскажет оригинальную историю, которая развернется после событий шестого сезона мультсериала «Моя геройская академия». Когда лента выйдет на экраны, пока неизвестно.
Хорисоки лично будет курировать создание фильма и займется дизайном персонажей. Мангака признался, что предыдущие картины франшизы вызвали у него восторг, которым он хотел бы поделиться.
«На этот раз, как и в прошлом, контент будет соответствовать временному ряду, который транслировался в телевизионном аниме. Сценой этого времени будет общество, которое, наконец, благополучно рухнуло», — рассказал он.
Хорисоки добавил, что с нетерпением ждет, с чем будут сражаться повзрослевший Дэку и что ему предстоит защищать.