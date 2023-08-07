В Шотландии организуют крупнейшую за полвека экспедицию по поиску лох-несского чудовища

В Шотландии в августе организуют самую масштабную за последние 50 лет экспедицию по поиску легендарного лох-несского чудовища. Об этом рассказали на сайте проекта Lock Ness Centre.
Там сообщили, что в исследовании озера Лох-Несс смогут принять волонтеры. Их пригласили присоединиться 26 и 27 августа к команде Lock Ness Exploration и попытаться отыскать таинственного монстра.
Сколько всего человек примет участие в поисках Несси, неизвестно. Они будут использовать во время экспедиции дроны с инфракрасными камерами и гидрофон, отслеживающий звуки под водой.
По словам организаторов, поиски чудовища будут самыми крупными с 1972 года — тогда якобы живущего в водоеме монстра пыталось найти Бюро расследований озера Лох-Несс.
Лох-несское чудовище, или Несси — персонаж шотландского фольклора. Первые упоминания о монстре, якобы живущем в озере Лох-Несс, появились в жизнеописании святого Колумбы примерно в 700 году.
Различные люди утверждали, что видели неведомое животное в водах Лох-Несса во второй половине XIX и в начале XX века. В 1933 году в СМИ появилась первая фотография предполагаемого существа. Годом позднее Несси засняли на видео.
Исследователи неоднократно пытались обнаружить таинственное чудовище. Некоторым из них даже, по их словам, удалось запечатлеть животное. Однако ни одно из доказательств не считается наукой достаточным, чтобы признать существование Несси.