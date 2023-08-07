На Алтае ледники окрасились в кроваво-красный цвет

На Алтае ледник Водопадный окрасился в кроваво-красный цвет. Об этом сообщил NGS.ru со ссылкой на ученых Томского государственного университета, которые заметили явление во время экспедиции.
По словам завлабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александра Ерофеева, ледник изменил окраску из‑за цветных одноклеточных водорослей — предположительно, хламидомонад снежных.
Хламидомонада снежная, как рассказал Ерофеев, выделяет красный пигмент при попадении на холод. Из‑за этого в приполярных областях и в горах может наблюдаться красный снег.
«Мы наблюдаем скопление красных водорослей на ледниках каждый год, однако такого массового явления не было на протяжении последних более десяти лет», — отметил Ерофеев.
Не знающих о таком свойстве водорослей людей явление может напугать. Однако это не худшее последствие красного снега: хламидомонада снежная снижает способность ледников избегать лишнего нагревания. Из‑за этого лед может начать таять быстрее.
СМИ отметило, что ледник Левый Актру и без этого потерял боле 25% массы за последние 60 лет. Его судьбу могут повторить и другие таящие ледники группы Актру.
Ученые намерены обнаружить причину массового цветения водорослей. Пока специалисты думают, что она может заключаться в «необычайно большом количестве снега, выпавшего в горах Алтая этой зимой».
«По нашим данным, в высокогорье Алтая эта зима была самой снежной за последние 30 лет. До самого июля большое количество снега на ледниках не стаяло. По всей видимости, этот вид красных водорослей интенсивно развивается в снежном остатке и в условиях его нагревания до 0 градусов Цельсия в дневное время», — сказал Ерофеев.