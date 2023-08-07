На Алтае ледники окрасились в кроваво-красный цвет

«По нашим данным, в высокогорье Алтая эта зима была самой снежной за последние 30 лет. До самого июля большое количество снега на ледниках не стаяло. По всей видимости, этот вид красных водорослей интенсивно развивается в снежном остатке и в условиях его нагревания до 0 градусов Цельсия в дневное время», — сказал Ерофеев.