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TikTok проведет музыкальный конкурс

Юлия Онодэра
Вчера в 22:14

Видеоплатформа TikTok проведет музыкальный конкурс наподобие таких шоу талантов, как «Голос». Об этом сообщил The Verge.

Конкурс будет называться Gimme the Mic («Дай мне микрофон»). Он пройдет в прямом эфире в TikTok. Победителей смогут выбрать пользователи соцсети путем голосования.

В конкурсе будет три части: прослушивание, полуфинал и гранд-финал. Чтобы принять участие в первой ступени конкурса, необходимо опубликовать в TiKTok 30-секундное видео и добавить к нему хештег #gimmethemic.

30 лучших артистов попадут в полуфинал, где музыкантам предстоит спеть дуэтами во время онлайн-трансляции. Американский финал Gimme the Mic состоится 10 сентября, в него пригласят только десять артистов.

Предполагается, что победитель конкурса в США позднее встретится с лучшими артистами из других стран мира. Кроме того, он получит 50 тысяч так называемых алмазов TikTok — внутренней валюты приложения.

Алмазы можно будет обменять на реальные деньги. Однако скольким долларам эквивалентны 50 тысяч алмазов, остается неизвестным. В СМИ отмечают, что сумма может составить около 2500 долларов.

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