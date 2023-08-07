Видеоплатформа TikTok проведет музыкальный конкурс наподобие таких шоу талантов, как «Голос». Об этом сообщил The Verge.
Конкурс будет называться Gimme the Mic («Дай мне микрофон»). Он пройдет в прямом эфире в TikTok. Победителей смогут выбрать пользователи соцсети путем голосования.
В конкурсе будет три части: прослушивание, полуфинал и гранд-финал. Чтобы принять участие в первой ступени конкурса, необходимо опубликовать в TiKTok 30-секундное видео и добавить к нему хештег #gimmethemic.
30 лучших артистов попадут в полуфинал, где музыкантам предстоит спеть дуэтами во время онлайн-трансляции. Американский финал Gimme the Mic состоится 10 сентября, в него пригласят только десять артистов.
Предполагается, что победитель конкурса в США позднее встретится с лучшими артистами из других стран мира. Кроме того, он получит 50 тысяч так называемых алмазов TikTok — внутренней валюты приложения.
Алмазы можно будет обменять на реальные деньги. Однако скольким долларам эквивалентны 50 тысяч алмазов, остается неизвестным. В СМИ отмечают, что сумма может составить около 2500 долларов.