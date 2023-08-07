«Мне их уже жаль, а они еще даже не родились»: зумерам не нравится название поколения после альфа

2024-й — последний год, когда на свет появятся дети из поколения альфа. Название следующего поколения, которое придется на период с 2025-го по 2039 год, беспокоит зумеров, ведь это будут их дети. Они делятся своими переживаниями в тиктоке.
Поколение альфа — это нынешнее молодое поколение, большая часть которого родилась в период с начала 2010-х и до середины 2020-х. К этому поколению принадлежат в основном дети миллениалов и ранних зумеров, самому старшему из которых в этом году исполнится 27 лет. Insider пишет, что они начинают становится отцами и матерями или же задумываются об этом и делятся своим экзистенциальным стрессом по поводу течения времени в тиктоке.
«Я поняла, что мне нужно изменить все мои планы на жизнь и родить ребенка сейчас, потому что следующее поколение называется бета — а это не мой ребенок», — написала в видео тиктокерка Сара. Ролик набрал более 3 млн просмотров.
Некоторые комментаторы согласились с тем, что поколение бета — гораздо менее впечатляющее название, чем поколение альфа, и тоже пришли к мысли, что с детьми надо поторапливаться. Другие же решили, что нужно притормозить и дождаться поколения омега.
«Я собираюсь родить по одному из поколений альфа и бета. Представьте эти ссоры между братьями — чисто комедийное золото», — написала комментаторка Letseattrash. А кто‑то под видео рассказывает, что уже ждет рождения своего или своей альфы, и делится гордостью за своих альфа-детей.
Один из предложенных в комментариях вариантов — дождаться поколения гамма, который придет вслед за омегой в 2040 году. Пользователи шутят, что это будут «дети Халка». Доктор Брюс Беннер подвергся воздействию высоких доз гамма-излучения, получив дар и проклятие — мутацию, позволяющую превращаться в огромного Халка.
Первый ребенок поколения бета еще даже не родился, но люди и раньше подшучивали над этим названием. В видео, опубликованном в марте 2021 года, тиктокер-зумер сказал: «Мне их уже жаль, а они еще даже не родились».
На фоне разговор о поколении бета часть комментаторов завели разговор среди зрителей о детях. Некоторые сказали, что не хотят детей из экологических соображений, а другие не уверены, что их финансов для этого хватит.
Поколения альфа, названное первой буквой греческого алфавита, стало первым поколением, которой полностью относится к XXI веку. Такое название ему дал Марк МакКриндл.
Недавно в сети завирусились ролики «Skibidi Toilet», где унитазы с поющими головами воюют против людей с камерами вместо голов. Альфы от них в восторге, а зумеры запереживали — они не понимают, что смешного в этих видео, и боятся стать новыми «устаревшими» миллениалами, которых сами же и высмеивали.