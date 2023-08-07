«Мне их уже жаль, а они еще даже не родились»: зумерам не нравится название поколения после альфа

Поколение альфа — это нынешнее молодое поколение, большая часть которого родилась в период с начала 2010-х и до середины 2020-х. К этому поколению принадлежат в основном дети миллениалов и ранних зумеров, самому старшему из которых в этом году исполнится 27 лет. Insider пишет, что они начинают становится отцами и матерями или же задумываются об этом и делятся своим экзистенциальным стрессом по поводу течения времени в тиктоке.