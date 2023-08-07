Ночь на 7 августа в Петербурге стала самой теплой с 1881 года

Ночь на 7 августа в Санкт-Петербурге стала самой теплой за все время наблюдений, то есть с 1881 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
В ту ночь температура воздуха в Петербурге поднялась до 23,6 градуса. «В безумную жару 2010 года 8 августа было +23,3 гр., повторяется эта температура 3 августа 1936 года, в 1972 году самая теплая ночь 9 августа +23,1 гр. Вот так неожиданно получили рекорд», — написал Колесов.
Он предупредил, что следующая ночь, на 8 августа, «может быть еще теплее».