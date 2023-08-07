В Коммунарке пройдет благотворительная книжная распродажа

12 августа в московском поселке Коммунарка пройдет благотворительный книжный маркет «Фонарь». Об этом говорится в соцсетях проекта.
Маркет станет частью Фестиваля добрососедства, который организуют ГК «А101» и образовательное бюро «Лёрнити А101». Мероприятие начнется в 15.00 на площади Туве Янсен и продлится до 21.00.
В программе — гаражная распродажа, издательский маркет и мастер-классы для взрослых и детей. Будут и театральные показы, читки, лекция о том, как поладить с кошкой, игра в «Мафию» и большая гастрономическая программа.
Сдать книги на благотворительный маркет можно до 10 августа в книжных магазинах «Пархоменко», «Во весь голос», «Лавка Чижика», магазинах издательств «Поляндрия. Letters» и «Белая ворона», а также в нескольких точках в Коммунарке. Полный список мест можно посмотреть на сайте «Фонаря» (там же можно узнать подробную программу феста).
Все вырученные от продажи книг средства отправят в фонд «Продвижение», который делает легкие инвалидные коляски для тех, кто в них нуждается.
За год — с мая 2022 года по май 2023-го — организаторы «Фонаря» провели 12 книжных распродаж. На них удалось собрать более 3,5 млн рублей для 8 благотворительных фондов и проектов.