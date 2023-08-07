В Коммунарке пройдет благотворительная книжная распродажа

Сдать книги на благотворительный маркет можно до 10 августа в книжных магазинах «Пархоменко», «Во весь голос», «Лавка Чижика», магазинах издательств «Поляндрия. Letters» и «Белая ворона», а также в нескольких точках в Коммунарке. Полный список мест можно посмотреть на сайте «Фонаря» (там же можно узнать подробную программу феста).