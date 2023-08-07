Копию дома детства Канье Уэста с презентации «Donda 2» выставят на аукцион

Копия дома детства Канье Уэста, созданная для презентации альбома «Donda 2», будет выставлена на аукцион, организованный компанией The Levy Recovery Group. Об этом сообщает NME.
Лот описывается как «модульный дом площадью 900 квадратных футов». В объявлении также говорится, что предложения о покупке могут быть рассмотрены до начала аукциона 2 октября.
Президент The Levy Recovery Group Джейсон Леви рассказал, что сейчас дом в разобранном виде находится на складе в Чикаго, но за определенную сумму будущий владелец сможет собрать его заново.
Презентация «Donda 2» проходила в феврале 2022 года на стадионе в Майами в кромешной тьме. Единственный свет излучала копия дома Уэста, которая горела в окружении воды. Тогла вместе с рэпером треки с пластинки исполнили Future, Pusha-T, Джек Харлоу, Migos, Алиша Кис и Fivio Foreign.
Альбом «Donda 2» до сих пор не был выпущен. В 2021 году Уэст обвинил свой звукозаписывающий лейбл в том, что тот выпустил его десятый студийный альбом «Donda» без его согласия. Рэпер также заявлял, что лейбл заблокировал сингл «Jail Pt. 2» с участием Мэрилина Мэнсона и репера DaBaby. Первого несколько женщин обвинили в насилии, а второй попал под культуру отмены из‑за гомофобных высказываний.