Копию дома детства Канье Уэста с презентации «Donda 2» выставят на аукцион

Альбом «Donda 2» до сих пор не был выпущен. В 2021 году Уэст обвинил свой звукозаписывающий лейбл в том, что тот выпустил его десятый студийный альбом «Donda» без его согласия. Рэпер также заявлял, что лейбл заблокировал сингл «Jail Pt. 2» с участием Мэрилина Мэнсона и репера DaBaby. Первого несколько женщин обвинили в насилии, а второй попал под культуру отмены из‑за гомофобных высказываний.