Реклама
Новости

В Приморье 17 детей застряли в лагере на необитаемом острове из‑за плохой погоды

Виктория Шанина
Сегодня в 16:10

В Приморье 17 детей, прибывших на молодежный научно-образовательный слет, уже два дня не могут покинуть необитаемый остров Аскольд из‑за плохой погоды. Об этом пишет региональное Министерство по делам ГО и ЧС в своем телеграм-канале.

Программа лагеря завершилась 5 августа, а улучшение погодных условий прогнозируется на 8-е число. По словам организаторов слета, ситуация держится под контролем ученых и краеведов, которые также находятся на острове и подготовлены к подобным ситуациям.

Дети живут в щитовых теплых домиках, которые выдерживают условия шторма. Там есть медикаменты, вода и недельный запас продуктов на 50 человек.

Также в лагере работает стационарная кухня, в которой установлено два генератора. Запасов топлива должно хватить на неделю.

Ожидается, что судно приплывет за детьми в 11.00 8 августа при условии, что волны станут меньше.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»