В Приморье 17 детей застряли в лагере на необитаемом острове из‑за плохой погоды

В Приморье 17 детей, прибывших на молодежный научно-образовательный слет, уже два дня не могут покинуть необитаемый остров Аскольд из‑за плохой погоды. Об этом пишет региональное Министерство по делам ГО и ЧС в своем телеграм-канале.
Программа лагеря завершилась 5 августа, а улучшение погодных условий прогнозируется на 8-е число. По словам организаторов слета, ситуация держится под контролем ученых и краеведов, которые также находятся на острове и подготовлены к подобным ситуациям.
Дети живут в щитовых теплых домиках, которые выдерживают условия шторма. Там есть медикаменты, вода и недельный запас продуктов на 50 человек.
Также в лагере работает стационарная кухня, в которой установлено два генератора. Запасов топлива должно хватить на неделю.
Ожидается, что судно приплывет за детьми в 11.00 8 августа при условии, что волны станут меньше.