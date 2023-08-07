В Приморье 17 детей застряли в лагере на необитаемом острове из‑за плохой погоды

В Приморье 17 детей, прибывших на молодежный научно-образовательный слет, уже два дня не могут покинуть необитаемый остров Аскольд из‑за плохой погоды. Об этом пишет региональное Министерство по делам ГО и ЧС в своем телеграм-канале.