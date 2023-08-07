Пассажирка авиарейса с аллергией скупила все упаковки арахиса на борту, чтобы их никто не открывал

Тогда девушка решила, что единственный выход из ситуации — это скупить все имеющиеся в наличии упаковки. «Я сказала: „Я куплю их все, чтобы вы не могли их подавать. Мне все равно, сколько это будет стоить. Если вы не хотите мне помочь, это единственное, что я могу сделать“», — рассказала она.