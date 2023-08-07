Пассажирка авиарейса с аллергией скупила все упаковки арахиса на борту, чтобы их никто не открывал

Пассажирка авиарейса Дюссельдорф — Хитроу по имени Лиа Уилльямс скупила все упаковки арахиса, чтобы никто не мог их открыть. Девушка страдает сильнейшей аллергией на орехи, сообщает Insider.
Уилльямс рассказала, что склонна к анафилактическому шоку: она пережила его во время предыдущего перелета, когда кто‑то из пассажиров открыл рядом с ней упаковку арахиса.
Когда девушка летела из Лондона в Дюссельдорф по работе, она предупредила бортпроводников об аллергии. Они выслушали ее и не стали подавать орехи во время перелета.
Однако на обратном рейсе в Лондон бортпроводники отказались сделать объявление с просьбой к пассажирам не открывать упаковки с орехами. По словам Уилльямс, стюард сказал, что это противоречит правилам авиакомпании.
Тогда девушка решила, что единственный выход из ситуации — это скупить все имеющиеся в наличии упаковки. «Я сказала: „Я куплю их все, чтобы вы не могли их подавать. Мне все равно, сколько это будет стоить. Если вы не хотите мне помочь, это единственное, что я могу сделать“», — рассказала она.
Бортпроводники продали Уилльямс 48 упаковок арахиса, которые обошлись ей в 185 долларов (около 17 тыс. рублей). После этого они сложили орехи в пластиковый пакет и оставили его в передней части самолета.
По прилете девушка написала несколько электронных писем в авиакомпанию Eurowings с жалобой и требованием возместить потраченную за арахис сумму. Ответ она пока не получила.
Вот, что сказал Insider представитель авиакомпании: «Нам очень жаль, что полет с нами прошел не так гладко, как хотелось бы, и мы сожалеем о неудобствах, которые это причинило Лиа Уилльямс». По словам представителя Eurowings, бортпроводники предложили девушке рассказать сидящим рядом пассажирам о ее аллергии, но впоследствии она решила скупить весь арахис.