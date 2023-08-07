В Техасе пара пенсионеров умерла от жары из‑за сломанного кондиционера

В июне пара пенсионеров из Техаса — Монуэй и Рамона — и их собака были найдены мертвыми в передвижном доме. Они скончались от аномальной жары, пишет ABC13 Хьюстон.
Дочь скончавшейся пары Роксана рассказала, что у родителей сломался кондиционер, денег на ремонт у них не было, а финансовую помощь просить они не стали. Вместо этого пенсионеры ждали неделю, чтобы получить кредит. «Это оказалось катастрофой для нашей семьи. Жара — это не шутка», — сказала Роксана.
По ее словам, на время ожидания ремонта родители потратили часть полученных в кредит денег на покупку вентиляторов в надежде, что они помогут. «Они привыкли работать в жару и выросли без кондиционеров», — добавила она.
Сосед Монуэйя и Рамоны Эдди рассказал, что супруги всегда заботились друг о друге, а он в свою очередь охотно им помогал. Например, он предлагал им остановиться в его доме, а когда пенсионеры отказались, Эдди предложил им переносной кондиционер. «Они не согласились», — пояснил он. По мнению внучки, отказы связаны с тем, что Монуэй не мог передвигаться без посторонней помощи. «Они просто чувствовали, что могли быть обузой», — сказала она.
По словам Эдди, Рамона никогда не пропускала утреннюю прогулку. Когда сосед в один день не увидел их на улице, то забеспокоился. «Я подумал: „Надо бы их проверить“. Я постучал в дверь. Ответа не было. Поэтому я решил вызвать полицию», — сказал он.
Дочь пенсионеров считает, что перед смертью родители собирали свои вещи, чтобы уйти. «Судя по тому, как их нашли, я думаю, они решили, что им слишком жарко и пора уходить, но было уже слишком поздно. Я читала, как дезориентирует жара», — сказала она.
Теперь Роксана собирается добиться от корпораций, занимающихся продажей кондиционеров и энергоносителей, помощи таким людям, как ее родители. «Я бы очень хотела, чтобы эти крупные компании предупреждали людей, насколько смертельна жара. Если у них нет денег на ремонт кондиционера, пусть знают, что они буквально сидят в духовке», — подчеркнула она.
Женщина выразила надежду, что история ее родителей поможет предотвратить новые случаи смерти от жары: «Всех, кто меня слышит, я прошу передать своим родителям: „Не будьте слишком гордыми, чтобы просить о помощи“».
16 июня в Техасе было объявлено первое с 2016 года предупреждение о чрезмерной жаре. В конце месяца в штате скончались 11 человек из‑за осложнений, связанных с перегревом. Тогда температура поднималась до 37 градусов, а в ряде районов штата доходила до 43 градусов.