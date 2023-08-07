В Техасе пара пенсионеров умерла от жары из‑за сломанного кондиционера

Сосед Монуэйя и Рамоны Эдди рассказал, что супруги всегда заботились друг о друге, а он в свою очередь охотно им помогал. Например, он предлагал им остановиться в его доме, а когда пенсионеры отказались, Эдди предложил им переносной кондиционер. «Они не согласились», — пояснил он. По мнению внучки, отказы связаны с тем, что Монуэй не мог передвигаться без посторонней помощи. «Они просто чувствовали, что могли быть обузой», — сказала она.