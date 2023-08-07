Гослинг заказал Гервиг флешмоб Кенов и Барби. Так он поздравил ее с днем рождения

Райан Гослинг поздравил Грету Гервиг с днем рождения флешмобом Барби и Кенов. 4 августа постановщице исполнилось 40 лет.
Актер заказал Гервиг танцоров, которые повторили танец из «Барби». Сначала Кены показали номер под песню «I’m Just Ken», а затем Барби выступили под «Dance the Night» Дуа Липы. Флешмоб застал постановщицу во время занятий по пилатесу. Она не смогла сдержать слез от удивления.
«Как известно, иногда единственный способ выразить свои чувства — это петь и танцевать! Кен Райан прислал этих особенных Барби и Кенов, чтобы начать день рождения Греты с больших чувств», — говорится в тик-ток аккаунте фильма.
Ранее «Барби» Греты Гервиг вошла в историю как самый кассовый фильм, снятый женщиной-режиссером. Лента опередила по сборам «Чудо-женщину» 2017 года Патти Дженкинс (822,8 млн долларов).