Гослинг заказал Гервиг флешмоб Кенов и Барби. Так он поздравил ее с днем рождения

Актер заказал Гервиг танцоров, которые повторили танец из «Барби». Сначала Кены показали номер под песню «I’m Just Ken», а затем Барби выступили под «Dance the Night» Дуа Липы. Флешмоб застал постановщицу во время занятий по пилатесу. Она не смогла сдержать слез от удивления.