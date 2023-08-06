Во Франции отменили тестовые соревнования перед Олимпийскими играми-2024 из‑за загрязнения в Сене

Федерация отметила, что здоровье спортсменов всегда было в приоритете. «Стало ясно, что необходима дальнейшая работа с Играми и местными властями, чтобы обеспечить наличие надежных планов на случай непредвиденных обстоятельств в следующем году», — говорится в заявлении.