Реклама
Новости

Во Франции отменили тестовые соревнования перед Олимпийскими играми-2024 из‑за загрязнения в Сене

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:29

В Париже отменили тестовый турнир по плаванию перед Олимпийскими играми-2024, сообщает Международная федерация плавания. Качество воды в Сене остается ниже допустимых стандартов после недавних осадков выше средней нормы.

Федерация отметила, что здоровье спортсменов всегда было в приоритете. «Стало ясно, что необходима дальнейшая работа с Играми и местными властями, чтобы обеспечить наличие надежных планов на случай непредвиденных обстоятельств в следующем году», — говорится в заявлении.

25 июля Оргкомитет летних Олимпийских игр-2024 в Париже представил дизайн факела, который используют в рамках эстафеты олимпийского огня перед открытием Игр. Дизайнер Матье Леаннёр вдохновлялся тремя символами — миролюбием, единством и водой.

Олимпийские игры стартуют 26 июля 2024-го и продлятся до 11 августа.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»