Во Франции отменили тестовые соревнования перед Олимпийскими играми-2024 из‑за загрязнения в Сене

В Париже отменили тестовый турнир по плаванию перед Олимпийскими играми-2024, сообщает Международная федерация плавания. Качество воды в Сене остается ниже допустимых стандартов после недавних осадков выше средней нормы.
Федерация отметила, что здоровье спортсменов всегда было в приоритете. «Стало ясно, что необходима дальнейшая работа с Играми и местными властями, чтобы обеспечить наличие надежных планов на случай непредвиденных обстоятельств в следующем году», — говорится в заявлении.
25 июля Оргкомитет летних Олимпийских игр-2024 в Париже представил дизайн факела, который используют в рамках эстафеты олимпийского огня перед открытием Игр. Дизайнер Матье Леаннёр вдохновлялся тремя символами — миролюбием, единством и водой.
Олимпийские игры стартуют 26 июля 2024-го и продлятся до 11 августа.