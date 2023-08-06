Ирак заблокировал телеграм ради безопасности личных данных граждан

Telegram популярен среди граждан Ирака как мессенджер и новостной ресурс. В некоторых каналах можно найти большое количество личных данных, включая имена, адреса и родственные связи иракцев. Власти попросили приложение закрыть «площадки, которые сливают данные официальных государственных учреждений и личные данные граждан, но компания не ответила и не взаимодействовала ни с одним из этих запросов».