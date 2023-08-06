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Ирак заблокировал телеграм ради безопасности личных данных граждан

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:35

Министерство связи Ирака объявило о блокировке мессенджера Telegram из соображений национальной безопасности и в целях сохранения личных данных пользователей, с которыми, по его словам, приложение неправильно обращалось. Об этом сообщает Reuters.

Telegram популярен среди граждан Ирака как мессенджер и новостной ресурс. В некоторых каналах можно найти большое количество личных данных, включая имена, адреса и родственные связи иракцев. Власти попросили приложение закрыть «площадки, которые сливают данные официальных государственных учреждений и личные данные граждан, но компания не ответила и не взаимодействовала ни с одним из этих запросов».

«Министерство связи подтверждает свое уважение прав граждан на свободу слова и общения без ущерба для безопасности государства и его институтов», — говорится в заявлении.

В 2022 году Верховный суд Бразилии постановил заблокировать в стране приложение Telegram, однако сообщил, что готов отменить решение, если руководство мессенджера за сутки выполнит все требования о сотрудничестве в противодействии распространению фейков. Мессенджеру удалось избежать блокировки.

Спустя год бразильский суд все-таки решил заблокировать Telegram, поскольку посчитал переданные федеральной полиции данные о неонацистских группировках неполными. Спустя несколько дней основатель мессенджера пообещал обжаловать постановление и защитить право на частное общение. Вскоре суд отменил решение о блокировке.

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