В Забайкалье избили безногого бойца ЧВК «Вагнер»

В Нерчинско-Заводском округе Забайкальского края группа молодых людей жестоко избила безногого ветерана специальной военной операции на Украине. Детали происшествия сообщает «Московский комсомолец в Чите».
В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю рассказали, что потерпевший вместе со знакомыми отдыхал в кафе, где у них произошел конфликт с другой компанией местных жителей. В итоге один из мужчин получил телесные повреждения, была повреждена принадлежащая ему машина.
Полиции удалось установить всех участников, свидетелей и очевидцев произошедшего. По факту повреждения автомобиля возбуждено дело, а для определения тяжести вреда, причиненного мужчине, была назначена экспертиза.
В интервью «Чита.ру» родственница пострадавшего рассказала, что в кафе группа молодых людей стала агрессировать и называла участников спецоперации «убийцами», всячески оскорбляла их и глумилась над ними.
Собеседник «МК в Чите» говорит, что ветераны решили покинуть заведение, но на улице к ним снова подошли те же мужчины. Когда военные поехали в родное село, они заметили преследующих их оппонентов и отправились в объезд через соседнюю деревню. Вскоре конфликтующие компании снова оказались вместе на одной дороге, где машина участника СВО заглохла. Здесь и случилась драка, в результате которой с ветерана боевых действий сорвали награды и сломали телефон, утверждает источник.
Родственница ветерана добавляет, что мужчину запинала толпа в пять человек. Телеграм-канал «РосгVардеец», который первым рассказал об инциденте, писал, что обидчиков было лишь двое, а остальные шесть участников «весело их подбадривали».