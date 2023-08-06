В Забайкалье избили безногого бойца ЧВК «Вагнер»

Собеседник «МК в Чите» говорит, что ветераны решили покинуть заведение, но на улице к ним снова подошли те же мужчины. Когда военные поехали в родное село, они заметили преследующих их оппонентов и отправились в объезд через соседнюю деревню. Вскоре конфликтующие компании снова оказались вместе на одной дороге, где машина участника СВО заглохла. Здесь и случилась драка, в результате которой с ветерана боевых действий сорвали награды и сломали телефон, утверждает источник.